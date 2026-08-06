4 ideas para crear cadenas decorativas para pantalones inspiradas en los Saja Boys
Si quieres llevar la pasión de los Saja Boys hasta en la ropa, puedes transformar tu ropa con preciosas manualidades con la temática de KPop Demon Hunters.
Los Saja Boys se volvieron todo un fenómeno en KPop Demon Hunters gracias a su presencia en el escenario y el estilo atrevido que caracteriza a los personajes. Así que no es de extrañarse que los fanáticos de esta película quieran imitarlos y llevar la magia a la "vida real", algo que es perfectamente posible de lograr con sencillas manualidades para decorar los jeans con cadenas hechas en casa y con pocos materiales.
¿Cómo hacer cadenas para los pantalones de mezclilla con temática de Saja Boys? Los 4 diseños más bonitos
Cadena de crochet con estambres llamativos. Si tus looks son más tiernos y coloridos, entonces las cadenas de crochet se volverán tus preferidas para decorar la ropa. Lo mejor es que se pueden hacer muy fácil con un par de estambres y un gancho, herramientas con las que se deben trazar puntadas firmes para crear una especie de tira que hay que trenzar, para después unir a las tiras que traen los jeans y que sirven para poner los cinturones.
Cadena en eslabones con charms grandes. Para los que prefieren el estilo maximalista y no le temen a llamar la atención (igual que los Saja Boys), entonces las cadenas que vienen armadas en eslabones y llevan colgados charms XL son la mejor opción para elevar tus atuendos al instante. Consigue tres cadenas de diferentes tamaños y acomódalos de menor a mayor tamaño; el paso final consiste simplemente en añadir tus dijes preferidos, que pueden ser cruces o espadas como las que distinguen a los personajes.
Con dijes de notas musicales y diseños divertidos. Para que no tengas que elegir entre tus dijes preferidos, puedes apostar por hacer un diseño muy original con todos los charms que te puedas imaginar. Toma como inspiración las notas musicales en honor a la banda de los Saja Boys que brillaron en KPop Demon Hunters y agrega esttellas, corazones, playeras, ositos o llaves, ¡las combinaciones son infinitas!
Con cuentas de letras para accesorios personalizados. Otra de las mejores ideas para decorar la ropa con accesorios inspirados en Saja Boys y la estética de las Huntrix, son las cadenas que vienen con cuentas de letritas y sirven súper bien para armar palabras. Aquí puedes poner tus iniciales, las canciones o hasta los nombres de Jinu, Abby. Mistery, Romance o Baby, los excéntricos integrantes de esta agrupación.