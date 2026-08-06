4 ideas para crear cadenas decorativas para pantalones inspiradas en los Saja Boys

Los Saja Boys se volvieron todo un fenómeno en KPop Demon Hunters gracias a su presencia en el escenario y el estilo atrevido que caracteriza a los personajes. Así que no es de extrañarse que los fanáticos de esta película quieran imitarlos y llevar la magia a la "vida real", algo que es perfectamente posible de lograr con sencillas manualidades para decorar los jeans con cadenas hechas en casa y con pocos materiales.

¿Cómo hacer cadenas para los pantalones de mezclilla con temática de Saja Boys? Los 4 diseños más bonitos