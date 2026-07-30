Harry Styles en México: 4 ideas de photocards para hacer tus propios freebies antes del concierto

¡Al fin! Tras meses de espera, este viernes 31 de julio, arrancan los conciertos de Harry Styles en México, como parte de su gira global, “Together, Together”. El británico ofrecerá un total de seis fechas en el Estadio GNP Seguros, de las cuales cinco ya son sold out. Si planeas asistir al evento, aquí te compartimos 4 plantillas de photocards, perfectas para que hagas tus propios freebies antes del concierto y disfrutes de la convivencia con el resto de los harries.

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4 ideas de photocards de Harry Styles para hacer freebies para su concierto

Hacer tus propios photocards es bastante sencillo. Lo único que necesitas son imágenes de buena calidad de tu artista favorito, en este caso de Harry Styles, en formato rectangular y de un tamaño pequeño. Una vez que tengas tus plantillas, imprímelas en papel grueso o fotográfico para un acabado más brillante y súper aesthetic. Para finalizar, sólo protégelas con micas o plástico y listo.

Si deseas hacer tus propias photocards de Harry Styles, pero no cuentas con la inspiración suficiente, no te preocupes. Aquí te ahorramos el trabajo de la búsqueda de imágenes y la edición con estas 4 plantillas del ex-One Direction que son perfectas para hacer freebies.

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México?

Harry Styles regresa a tierras aztecas tras 4 años de ausencia. El intérprete de “Watermelon Sugar” ofrecerá seis fechas en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira “Together Together”, con la que promociona su nuevo álbum de estudio “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. Los conciertos se llevarán a cabo en los siguientes días:



Viernes, 31 de julio

Sábado, 1 de agosto

Martes, 4 de agosto

Viernes, 7 de agosto

Sábado, 8 de agosto

Lunes, 10 de agosto

¿A qué hora abren las puertas para el concierto de Harry Styles?

Las puertas abren en punto de las 5:00 p.m. para cualquiera de las fechas; por lo que tienes un margen considerable de tiempo para intercambiar freebies con las demás harries antes de que dé inicio el show. Así que pon manos a la obra y ve preparando tus photocards.