Esta es la receta de solomillo de cerdo de la Chef Isabel que replicaron los cocineros en el viernes de salvación de MasterChef 24/7

La cocina mexicana volvió a brillar en MasterChef 24/7 de la mano de la Chef Isabel Carvajal, "Maestra del fuego" en la competencia de cocina, quien presentó una propuesta culinaria que rinde homenaje a los sabores tradicionales del país con una ejecución contemporánea y refinada. Esta es la receta del solomillo de cerdo en adobo mexicano que los cocineros debieron replicar en el viernes de salvación y que llevó a Lancer, Claudia, Ixdit y Antrax al balcón.

La receta de solomillo de cerdo de la Chef Isabel Carvajal para la gala de MasterChef 24/7

"Y aquí está la receta con todos los ingredientes y paso a paso para que les quede deliciosa", escribió la experta en cocina mexicana para acompañar la publicación en Instagram.

Ingredientes:



180 g de solomillo de cerdo

Para el adobo:



1 chile guajillo

1/2 chile ancho

1/4 chile morita

1/2 diente de ajo

1 cucharada de cebolla

1/2 cucharadita de vinagre de manzana

30 ml de caldo de pollo

Pizca de orégano

Pizca de comino

Sal

Para el puré de camote y morita:



120 g de camote

10 ml de crema

10 g de mantequilla

Un trozo de chile morita

Sal

Para la reducción de jamaica:



10 g de flor de jamaica

75 ml de agua

15 ml de tequila o mezcal

1 cucharadita de miel

1/2 cucharadita de azúcar mascabado

Para la ensalada de verdolagas:



20 g de verdolagas tiernas

15 g de chícharos blanqueados

Para la vinagreta de chapulín:



1 cucharadita de chapulín molido

1 cucharada de aceite de oliva

1/2 cucharadita de jugo de limón

Pizca de miel

Sal

Para la flor de calabaza crujiente:



1 flor de calabaza pequeña

15 g de harina

20 ml de agua mineral fría

Pizca de sal

Paso a paso: cómo hacer la receta de la Chef Isabel como en MasterChef México 2026

De acuerdo con la "Maestra del fuego", el objetivo del platillo es alcanzar un "equilibrio entre dulce, ácido, ahumado, fresco y crujiente", concepto que se refleja en cada uno de los componentes de la receta. Sin embargo, solo algunos cumplieron con el reto y lograron conquistar a los Chefs de la competencia para finalmente subir al balcón.

Este es el paso a paso de la receta de solomillo de cerdo en adobo mexicano de la Chef Isabel Carvajal.

Procedimiento para el solomillo:



Hidratar los chiles en agua caliente durante 10 minutos. Licuar con el ajo, la cebolla, las especias, el vinagre y el caldo. Colar. Marinar el solomillo durante 20 a 30 minutos. Sellar en sartén caliente por todos sus lados. Hornear a 180 °C durante 10 a 12 minutos (temperatura interna: 63 °C). Reposar 5 minutos y cortar en medallones.

Procedimiento para el puré de camote y morita:



Cocer el camote hasta que esté suave. Licuar con la crema, la mantequilla y el chile morita. Colar para obtener una textura muy fina. Rectificar la sal.

Paso a paso para la reducción de jamaica:



Hervir la jamaica durante 10 minutos. Colar. Agregar el tequila, la miel y el azúcar. Reducir hasta obtener una salsa brillante y espesa.

Para la ensalada de verdolagas y vinagreta:



Mezclar el chapulín molido, el aceite de oliva, el jugo de limón, la miel y la sal. Aliñar las verdolagas y los chícharos justo antes de servir.

Este solomillo de cerdo en adobo mexicano destaca por la armonía de ingredientes emblemáticos de la gastronomía nacional. |TikTok @masterchefmx

Pasos para la flor de calabaza crujiente:



Mezclar la harina, el agua mineral fría y la sal. Pasar la flor por la mezcla. Freír a 180 °C durante 30 segundos. Escurrir y salar ligeramente.

Montaje del platillo:



Colocar una lágrima de puré de camote en el centro del plato. Acomodar tres medallones sobre el puré. Distribuir puntos de reducción de jamaica alrededor. Añadir un bouquet de verdolagas y chícharos. Coronar con la flor de calabaza crujiente. Agregar gotas de vinagreta de chapulín sobre la ensalada.

Con esta propuesta, Isabel Carvajal reafirma su compromiso con la difusión de la gastronomía mexicana en MasterChef México 2026, fusionando técnicas contemporáneas con ingredientes de profundo arraigo cultural y demostrando que la cocina nacional continúa evolucionando sin perder su esencia.

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