4 ideas para decorar la terraza o azotea después de impermeabilizar: se verá hermosa para las reuniones
Para que una terraza sea completamente funcional, también es importante que se sienta acogedora y esto se puede lograr simplemente con decorar el espacio.
Ahora que se acerca la temporada de lluvias, impermeabilizar el techo de la casa se vuelve una de las prioridades principales. Y una vez que esta tarea termina, es el momento perfecto para aprovechar y renovar la vista de este espacio, lo que se puede hacer eligiendo los elementos adecuados para decorar la terraza, lo que podría terminar transformando la azotea en tu lugar favorito para pasar el rato o hacer reuniones.
¿Cómo decorar una terraza con poco presupuesto? Opciones para embellecer el techo después de la impermeabilización
- Pon una mesa con sombrilla fácil de mover. Aunque hay días en los que el clima lo permite, también existen ocasiones en las que simplemente es imposible estar en el sol sin una protección. La buena noticia es que esto se puede solucionar muy fácil cuidando que al remodelar la azotea después de que se impermeabilizó, se ponga una mesa que tenga sombrilla integrada y que sea sencillo cambiar de lugar.
De esta manera, podrás irla moviendo dependiendo de lo que necesites para poder disfrutar de unas bebidas refrescantes con tus invitados o una tarde de lectura a solas. Estos diseños se pueden conseguir en tiendas especializadas para muebles y hay precios para todos los bolsillos.
- Crea tu propia "barra de bar". Si pretendes decorar bien la terraza para hacer reuniones con amigos, probablemente necesites de una instalación que te permita tener los ingredientes para hacer tragos a la mano. En estos casos puedes añadir a tu inspiración una especie de "barra de bar" para guardar botellas y vasos, al mismo tiempo que embelleces el espacio al instante.
Aquí podrás elegir entre comprar un mueble listo para armarse o ponerte un poco más creativo y hacer uno tú mismo. Todo gracias a que hay objetos reciclados, como las maletas viejas, que permiten hacer este tipo de modificaciones y te ahorran dinero.
- Instala guías de luces para decorar la terraza. Las azoteas no solo se pueden aprovechar de día, sino que pasar el tiempo ahí por las noches también es una alternativa accesible. Así que si esta es tu intención, pero no quieres estar a oscuras ni estar usando velas a cada rato, entonces puedes apostar por poner luces cálidas que inunden el ambiente de la terraza con una sensación acogedora.
Por ejemplo, es posible cambiar los focos clásicos por series de foquitos aptos para exterior. Esto hará que solo debas conectarlas cada que vayas a usarlos y le dará una vista totalmente diferente a esta parte de tu casa.
- Pon plantas de todos los tamaños. Si te preocupa que tras el proceso de impermeabilización para la época de lluvias en el techo termine opacando tus mejores ideas para decorar la terraza, no te preocupes. Siempre está la opción de "suavizar" el color tan peculiar de la pintura con plantas que aporten vida y le quiten la sensación de "plano" al suelo.
Aquí tendrás una gran variedad de posibilidades, aunque cuando se combinan macetas de todos los tamaños y siluetas, los resultados quedan "aesthetic" y hermosos. Y por si fuera poco, se trata de alternativas que no son tan costosas, ya que hay especies que lucen bellísimas y se pueden encontrar a precios accesibles en mercaditos.