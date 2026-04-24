4 ideas para decorar la terraza o azotea después de impermeabilizar: se verá hermosa para las reuniones

Ahora que se acerca la temporada de lluvias, impermeabilizar el techo de la casa se vuelve una de las prioridades principales. Y una vez que esta tarea termina, es el momento perfecto para aprovechar y renovar la vista de este espacio, lo que se puede hacer eligiendo los elementos adecuados para decorar la terraza, lo que podría terminar transformando la azotea en tu lugar favorito para pasar el rato o hacer reuniones.

¿Cómo decorar una terraza con poco presupuesto? Opciones para embellecer el techo después de la impermeabilización