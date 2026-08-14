4 ideas para que los niños no pierdan el inglés durante las vacaciones de verano

Durante el verano, muchos niños disfrutarán de estos meses de vacaciones para poder descansar y de desconectarse del colegio y de todas las responsabilidades, pero saben que el mes de agosto trae que comiencen a pensar nuevamente en el colegio. Es que estamos a pocas semanas del inicio de las clases en todo el país y es por eso que ya hay que comenzar a prepararse y para que no pierdan el inglés, hay cuatro ideas sencillas que les permitirá mantener este nivel.

Muchos de los niños todavía no quieren comenzar nuevamente el colegio, ya que quieren seguir disfrutando del verano durante estas semanas que quedan para poder realizar todo tipo de actividades. Sin embargo, a finales de mes, las clases comenzarán nuevamente y ya hay algunos padres que están implementando algunas técnicas que tiene que ver con incorporar saberes de a poco para que sus hijos los recuerden y no sea tan complejo.

Cuándo comienzan las clases en México

El inicio de clases está previsto para el próximo lunes 31 de agosto para todos los niveles en México, y que marcará el reencuentro de muchos niños con sus compañeros y que comenzarán un nuevo año. Una de las materias más frecuentes y en la que los estudiantes presentan algún tipo de dificultad es el inglés, por lo que hay algunas estrategias para que no les cueste.

Para poder preparar el inglés en el regreso a clases durante el verano, se pueden llevar adelante algunas ideas, y en lugar de implementar estrategias académicas, se recomienda introducir el inglés de manera natural, aprovechando momentos cotidianos y es que el objetivo no es recuperar el tiempo perdido durante las vacaciones, sino disfrutar del idioma de a poco. A continuación, te dejaremos las cuatro mejores ideas.

4 ideas para que los niños no pierdan el inglés durante el verano