Cómo hacer un pastel de Rayo McQueen: 3 ideas fáciles y económicas

Una de las películas animadas de ‘Disney’ más populares del último tiempo y más queridas es ‘Cars’, en donde su personaje principal, el ‘Rayo McQueen’ se ha convertido en alguien muy querido por los más pequeños. Y es que este simpático auto rojo ha trascendido la pantalla grande para convertirse en imagen de muchos artículos, como así también en temática de decoración de cumpleaños infantiles y si te encuentras buscando hacer un pastel, te compartiremos tres ideas sencillas y fáciles de hacer.

¡Extraña la televisión! Pedro Fernández se sincera a casi cinco décadas de su debut

Desde su aparición en la pantalla grande en el año 2006 que el ‘Rayo Mc Queen’ de Cars se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los niños y que trata sobre este auto de carreras que solo le importa ganar la Copa Pistón, pero que su vida cambia cuando se pierde en un pueblo olvidado de la Ruta 66 y ahí comienzan sus aventuras junto a otros de los personajes. Llegó a tener un total de tres películas.

Ha sido tanto el éxito de las películas de Cars, que el ‘Rayo Mc Queen’, ha trascendido fronteras y se ha convertido en uno de los personajes más buscados en todo tipo de artículos, desde tazas, mantas, sábanas, útiles escolares y playeras. Pero, también muchos niños pequeños lo han elegido como temática de cumpleaños infantiles y si hay algo que no puede faltar es el pastel, parte fundamental.

Claves para hacer el pastel del Rayo McQueen

Para poder hacer un pastel del Rayo Mc Queen no será necesario gastar demasiado dinero, ya que con un poco de idea podrás hacer unos ricos pasteles inspirados en este personaje. La clave está en tallar bizcochos compactos, sellarlos con ganache de chocolate y cubrirlos con fondant rojo, lo que te permitirá la silueta tridimensional de este famoso automóvil.

3 ideas de pastel del Rayo McQueen

Pastel circular del Rayo Mc Queen en la parte inferior con Mate y arriba el logo de la película

Pastel circular con fondant celeste y encima las figuras del Rayo Mc Queen, Mate y el número

Pastel circular de gran altura con el nombre en los laterales y encima la figura del Rayo Mc Queen y unas banderas a cuadros