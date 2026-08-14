3 diseños de piñatas caseras de Gabby y la casa de muñecas para cumpleaños

Las piñatas se han convertido, indudablemente, en los elementos de decoración más importantes de los cumpleaños infantiles y que no puede faltar, ya que uno de los momentos más esperados por los niños es cuando les toca romper la piñata para que caigan todo tipo de objetos. Como sabemos, se pueden personalizar con la temática que elija cada niño y que será la que esté en tendencia en ese momento. En esta ocasión, te vamos a compartir tres diseños de piñatas de Gabby y la casa de muñecas.

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Si hay algo que tiene de particular las piñatas es que no es necesario ser un experto en decoración ni en manualidades para hacer una, ya que el fin es que se pueda romper fácilmente y que se caigan todas las sorpresas que hemos colocado. Además, las podemos decorar con todo tipo de personajes y que dependerá de la elección de cada pequeño y en base a sus preferencias.

Una de las tendencias que parece imponerse como temática de decoración en muchos cumpleaños infantiles es ‘Gabby y la casa de muñecas’ y esto hace referencia a la serie de televisión infantil estadounidense de acción en vivo para Netflix en donde su personaje y sus amigos gatos viven aventuras dentro de la casa de muñecas. Es por eso que muchas niñas quieren sus fiestas con este personaje y por supuesto la piñata no puede quedarse de lado.

Qué necesitas para hacer estas piñatas

Para poder hacer una piñata de Gabby y la casa de muñecas, no es necesario ser un especialista en manualidades, sino que más bien se requiere algo de paciencia para poder lograr algo increíble y algunos materiales. Entre ellos, se requiere de cartones para la forma, papel crepé rosa pastel, azul aqua, morado y blanco; cinta de enmascarar, pegamento blanco o engrudo, tijeras, una cuerdae impresiones de la cara de Gabby y los personajes. A continuación, te dejaremos tres ideas fáciles de hacer.

3 diseños de piñatas de Gabby y la casa de muñecas

Piñata en forma de número con la imagen de Gabby

Piñata con la silueta completa de Gabby

Piñata con la forma de la cara de un gato y la imagen de Gabby