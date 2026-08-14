Cada cabeza es un mundo, por lo que toda la gente es diferente; eso es lo que los hace únicos. Aunque sean gemelos, la personalidad no es la misma. De seguro, en tu entorno hay personas que hablan en voz alta, la cual lleva a veces hasta a parecer que gritan, pero no es porque estén molestos, sino que forma parte de ellos, según la psicología, como estas 5 sorprendentes maneras en las que reduces tu inteligencia cada día.5 sorprendentes maneras en las que reduces tu inteligencia cada día.

Muchas de las veces, el que una persona grite al hablar se le relaciona con que está molesta o quiere llamar la atención o buscar el protagonismo, ya sea dentro de un círculo de amigos o en el trabajo, que aunque en algunos casos puede que sea por ello, no siempre es así, de acuerdo con la psicología, la cual también reveló el significado de que una persona se vaya sin avisar.

La psicología dice por qué algunas personas hablan en voz alta y a veces gritan sin razón|Pinterest

¿Por qué las personas hablan en voz alta?

De acuerdo con la psicóloga Violeta Acedo, para Hola, menciona que una persona que habla en voz alta es algo normal para ella, ya que crecieron en familias donde todos hablaban alto o se interrumpían constantemente. Asimismo, tiene mucho que ver el entorno donde vivieron, sobre todo en los lugares ruidosos.

La especialista refiere que el utilizar un tono de voz elevado se hereda de la familia, como ciertas expresiones o gestos. Por lo anterior, hay personas que hablan casi gritando, pero para ellas es muy normal.

¿Cuándo hablar fuerte es un problema?

El hablar fuerte o casi gritando no da un diagnóstico psicológico, pero hay otros datos que pueden indicar que hay un problema, como cambios recientes en la conducta, dificultad para controlar la voz y síntomas físicos.

Según Cleveland Clinic, algunos trastornos de la voz pueden provocar modificaciones en el volumen, el tono, la calidad vocal y el esfuerzo para hablar. Entre las posibles causas aparecen infecciones, alergias, reflujo, lesiones de las cuerdas vocales y algunas enfermedades neurológicas.