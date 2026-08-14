6 ideas de manicura verde estilo ‘ojo de gato’ que está de moda: luce elegante y sofisticada

Las uñas verdes estilo ojo de gato se han convertido en una alternativa llamativa para quienes buscan una manicura elegante, moderna y diferente. El verde, además, atraviesa con fuerza las tendencias de uñas de 2026, desde el oliva hasta el jade y otros tonos intensos.

Pero ¿qué es exactamente el efecto cat eye u “ojo de gato”? Se consigue con un esmalte que contiene partículas magnéticas y un imán que las desplaza para crear una franja luminosa que cambia según cómo recibe la luz. El resultado recuerda al brillo de los ojos de un felino.

Uno por uno, los diseños de ‘ojo de gato’ para una manicura sofisticada

Esta técnica permite jugar con diferentes acabados sin perder sofisticación . Desde verdes esmeralda hasta oliva, jade o tonos más oscuros, estas son seis ideas poco convencionales para renovar las uñas cat eye .

1. Diseño de uñas 'ojo de gato' verde esmeralda con destello diagonal: Aplica una base verde esmeralda y utiliza el imán en diagonal, en lugar de colocarlo al centro. El reflejo inclinado crea un efecto de movimiento y hace que las uñas se vean más estilizadas.

2. Cat eye verde oliva con punta francesa: Combina una base verde oliva magnética con una punta francesa en verde oscuro. El contraste entre ambos tonos mantiene el diseño elegante, pero le da un giro inesperado a la clásica manicura francesa.

3. Efecto aurora en verde y azul: Para una manicura más atrevida, mezcla esmalte cat eye verde con reflejos azulados. Mueve ligeramente el imán para crear un destello difuso que cambie de color dependiendo de la luz.

4. Verde bosque con efecto cromado: Primero aplica un tono verde bosque y después crea el efecto magnético. Añade un acabado cromado muy fino para conseguir una apariencia similar a una piedra preciosa.

5. Cat eye verde jade con una uña joya: Haz cuatro uñas en verde jade magnético y reserva una para crear un diseño más elaborado. Añade pequeños cristales o un efecto metálico sobre esa uña para convertirla en el punto focal de la manicura.