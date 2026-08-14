Los decoradores de interiores coinciden: “Este es el truco para que tu casa se vea acogedora sin necesidad de remodelar”

Muchas personas quieren decorar sus casas con diseños estéticos, pero muy pocas se preocupan por conseguir que mantengan un ambiente acogedor sin perder la elegancia. Sin embargo, los decoradores de interiores insisten en que existe un truco sencillo para evitar que esa sensación de calidez se pierda: utilizar lámparas de luz cálida.

¿Qué es mejor, luz fría o luz cálida para la casa?

Con luz fría, los departamentos y casas pueden parecer oficinas y transmitir un aire de estrés y actividad, algo contrario a lo que se busca en un hogar. En cambio, la luz cálida ayuda a crear una sensación de confort, especialmente en áreas como el dormitorio, la sala de estar y el comedor. En ese sentido, la luz fría puede reservarse para espacios como la cocina y el baño, tal como señala la creadora de contenido y experta en diseño de interiores Dianis Home en su cuenta de TikTok.

“Un cambio tan pequeño como la iluminación puede transformar por completo la sensación de tu casa sin necesidad de remodelar”, señala la especialista.

Luz cálida y liz fría en una casa: diferencias.|CANVA

De acuerdo con AD Magazine, la iluminación debe tomarse con mucha seriedad a la hora de decorar, pues determinará cómo se siente un espacio. Su recomendación es elegir la luz de acuerdo con la función de cada habitación: si es un espacio para estudiar, debe ayudarte a mantenerte despierto y concentrado, pero si se trata de una habitación para descansar, un tono más cálido será lo ideal.

Cómo hacer una casa acogedora, según expertos

Por otro lado, El Mueble reveló cuatro consejos de la arquitecta Anneke Dijkstra para aprender a tener un hogar más cálido, cómodo y acogedor: