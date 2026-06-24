4 ideas para reciclar las sábanas viejas y convertirlas en tote bags

Existen diversas ideas para poder reciclar las sábanas viejas, dándoles un nuevo uso o convirtiéndolas en maravillosas ideas como prendas de ropa, fundas para almohadas y más; sin embargo, esta ocasión te traemos algunas opciones para hacer tote bags, las bolsas que están en total tendencia y lucirlas con todos tus outfits.

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4 tote bags hechas con sábanas recicladas

1. Combinar sábanas viejas: Esta opción es perfecta para las mujeres amantes de los patrones y que tienen un estilo icónico. La tote bag está hecha de varios tipos de sábanas formando pequeños cuadros de aproximadamente 10 cm. x 10 cm. hasta llegar al tamaño ideal de una bolsa cómoda y espaciosa.

2. Con flores: Si te gustan las manualidades y quieres reciclar aquellas sábanas que llevan mucho tiempo guardadas en tu closet, te sugerimos hacer este tipo de tote bag, forma una bolsa común y para darle el toque de primavera verano, puedes hacer tú misma unas flores adornadas con variedad de botones para el centro.

3. Con sábana blanca o beige: Si eres muy femenina y quieres elevar tu bolsa al máximo nivel, puedes reutilizar las sábanas y hacer este tipo de bolsa que podría parecer muy simple; sin embargo con un buen bordado de flores o mariposas, más un colgante, puedes verte icónica y a la moda.

4. Pintada: Para esta opción, te sugerimos hacer una tote bag con cualquiera de las sábanas que tengas, pero que no tenga patrones, para así poder pintarla de lo que gustes. Para esta temporada recomendamos llevar algo muy fresco como unas tortugas y peces, tu tote bag será perfecta para ir a la playa.