4 ideas para reciclar macetas que estén arrumbadas en casa: originales y lindas

Desempolva las macetas que tienes arrumbadas en casa y dales una segunda vida con estas cuatro ideas para reciclarlas. Pueden convertirse en hermosos elementos decorativos, sin importar si son de plástico, barro o cerámica.

Una por una, las mejores ideas para reciclar macetas y darles un segundo uso

Huerto vertical para cocina: convierte varias macetas pequeñas en un mini huerto de hierbas como albahaca o menta; solo limpia bien, agrega tierra nueva y cuélgalas en una base de madera o en una pared con buena luz natural. Colócalas en la cocina o cerca de una ventana soleada.

Haz tu propio huerto de albahaca, romero y otras plantas con las macetas que ya no uses.|(ESPECIAL/CANVA/Pinterest)

Organizador para escritorio: usa macetas medianas para guardar plumas, brochas o tijeras; píntalas o fórralas con tela para darles un nuevo estilo y colócalas sobre tu escritorio o en una repisa del estudio para mantener todo en orden. El diseño dependerá de cómo sea tu maceta principal.

Arma un organizador de escritorio con una o varias macetas pequeñas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Lámpara decorativa: si la maceta es de barro, haz un orificio para pasar un cable y coloca un foco LED con base; decórala con pintura acrílica y ponla en una mesa auxiliar de la sala o en tu recámara como luz ambiental.

Pudes hacer lámparas para el jardín con la base de la maceta.|(ESPECIAL/Pinterest)

Fuente pequeña para jardín: reutiliza una maceta grande como base de una mini fuente; añade una bomba de agua pequeña, piedras y plantas acuáticas para crear un efecto relajante. Ubícala en el patio, balcón o entrada de la casa para dar un toque fresco y natural.

¿Qué otros usos les puedes dar a las macetas que ya no usas?

Las macetas olvidadas también pueden usarse en la jardinería , en caso de que les quieras dar una nueva vida. De acuerdo con el portal Joe Gardener, se pueden usar como pequeña maceta dentro de una más grande, con el fin de crear un borde en las raíces de una planta y la tierra, para hacer más fácil la trasplantación cada vez que lo necesite.

También se pueden usar como recipientes para crear pequeños ecosistemas con lombrices, rellenos, separación de composta, tierra, perlas y otros elementos que necesites a la hora de alimentar tus plantas.