4 ideas para reciclar playeras básicas rotas o manchadas y convertirlas en manualidades

Recicla la ropa que tienes guardada en el ropero y dale una segunda vida con manualidades fáciles de hacer. Puedes comenzar con las playeras básicas y no importa si están rotas o manchadas: todas se pueden convertir en objetos útiles o prendas para mujer.

Ideas para reciclar playeras básicas rotas o manchadas

Las camisas básicas son muy baratas de conseguir, pero también se desgastan rápido. Ya sea que se estiren del cuello, se transparenten o se rompan, puedes reutilizarlas para crear cojines , bolsas o blusas tipo crop top. Mira estas ideas:



1. Top crop con nudo o fruncido

Corta la parte inferior de la camisa a la altura que prefieras y elimina las zonas dañadas del pecho si es necesario. Puedes crear un escote más profundo o tipo halter para disimular manchas. Termina con un nudo al frente o agrega un elástico en la parte baja para fruncirla. Obtendrás un top moderno, fresco y fácil de combinar.

2. Bolsa tote reutilizable

Recorta las mangas y el cuello para formar las asas de la bolsa. Luego, voltea la camisa al revés y cose la parte inferior para cerrarla. Refuerza las costuras para que soporte peso. Es una opción práctica, ecológica y perfecta para el uso diario.

3. Falda elástica casual

Aprovecha la parte inferior de la camisa si está en buen estado y corta la parte superior donde haya daños. En la zona de la cintura, crea un dobladillo para insertar un elástico o cóselo directamente. Así obtendrás una falda cómoda, ligera y versátil para looks relajados.

4. Scrunchies (ligas para el cabello)

Corta tiras de tela largas y dóblalas para coserlas en forma de tubo. Introduce un elástico en el interior y cierra los extremos con puntadas. Es una excelente forma de aprovechar retazos pequeños y crear accesorios útiles, económicos y combinables.

Estas son solo algunas opciones rápidas que puedes hacer con la ropa vieja que ya no te sirve, pero hay un montón más de manualidades que puedes hacer, ya sea para la cocina o el baño. No hay límite.