4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y transformarla en fundas para sillas y bancos

Reciclar ropa vieja que ya no usas o que tienes olvidada en el armario es más fácil de lo que crees, incluso puedes transformarla en fundas para sillas o bancos que tengas en casa, dándole un toque aesthetic y moderno a tu decoración del hogar. Esta selección de 4 ideas te podría inspirar para que comiences a hacer el tuyo hoy mismo.

Si quieres elegir la mejor tela para tus manualidades, siempre ve directo por la mezclilla de los jeans, o también usa sudaderas cómodas, así podrás aprovechar la resistencia de estos para que te duren más. Asimismo, según National Geographic, con este hábito ayudarás a que menos ropa llegue a la basura , apoyando en gran medida al reciclaje.

¿Cuáles son las 4 ideas para hacer fundas para sillas y bancos con ropa vieja?

Camisas como fundas ajustables: Usa camisas grandes (de preferencia de botones). Coloca la camisa sobre el respaldo de la silla, abotónala y ajusta las mangas hacia atrás o debajo del asiento para que queden firmes. Puedes sujetarlas con nudos o pequeños puntos de costura. No es necesario usar máquina de coser.

Así puedes hacer fundas para tus sillas con ropa vieja que ya no usas.|(Pinterest) Jeans resistentes para bancos: Corta las piernas de unos jeans y abre las costuras para obtener piezas de tela. Únelas formando un rectángulo del tamaño del asiento del banco. Dobla los bordes y cose para hacer una funda tipo sobre o agrega cintas en las esquinas para amarrarla.

Crea una funda de banca con jeans de mezclilla.|(Pinterest) Playeras elásticas sin costura: Si tienes camisetas stretch, simplemente colócalas sobre el asiento como si “vistieras” la silla. Ajusta el exceso de tela hacia abajo y sujétalo con ligas o nudos ocultos.

Funda para silla con cinta elástica: ideas para ropa vieja que ya no usas.|(Pinterest) Patchwork con retazos de ropa: Recorta diferentes prendas (blusas, vestidos, pantalones) en cuadros o rectángulos. Únelos formando una pieza grande tipo mosaico. Luego, crea una funda básica doblando y cosiendo los bordes o añadiendo tiras para sujetar. Si lo haces con máquina de coser, mejor, ya que será más resistente.

¿Qué hacer con la ropa vieja que ya no usas si no quieres hacer manualidades?

En caso de que no tengas tiempo o simplemente no quieras reciclar tu ropa vieja para transformarla en manualidades, cojines o decorativos para tu hogar, puedes donarla a asociaciones o a personas que lo necesitan. De esta manera, le darás una segunda vida a tus prendas sin que lleguen a la basura y se echen a perder.