4 ideas para reciclar ropa vieja que ya no usas y ponerla como parches aesthetic en tu mochila

Desde hace ya varios meses, la tendencia de reciclar la ropa vieja ha ganado fuerza y cada vez son más las personas que apuestan por darle una segunda vida a las prendas de su clóset. Y entre la infinidad de posibilidad que existen para reutilizar los textiles, está la confección de divertidos parches que se pueden poner en las mochilas y bolsos para darles un toque aesthetic.

¿Cómo reciclar la ropa que ya no te gusta? Así puedes hacer parches originales y llamativos

Decora tu mochila con ilustraciones de playeras viejas . Si eres fan de las camisetas que vienen con figuras animadas y justo por eso te niegas a desecharlas, entonces puedes rescatar estos gráficos para decorar bolsos de tela con tus personajes preferidos. Solo tienes que recortar la silueta y ponerla con hilo.



. Si eres fan de las camisetas que vienen con figuras animadas y justo por eso te niegas a desecharlas, entonces puedes rescatar estos gráficos para decorar bolsos de tela con tus personajes preferidos. Solo tienes que recortar la silueta y ponerla con hilo. Usa retazos de jeans para bolsos funcionales . Hay veces en que los compartimentos que traen las mochilas no son suficientes, así que poner unos adicionales no viene nada mal. Esta es una de las alternativas para reciclar ropa vieja que se pueden hacer muy fácil con retazos de mezclilla que van bordados a modo de bolsita , donde podrás guardar tus llaves, monedas y credenciales.

La ropa que ya no usas es perfecta para hacer parches reciclados|Pinterest

. Hay veces en que los compartimentos que traen las mochilas no son suficientes, así que poner unos adicionales no viene nada mal. Esta es una de , donde podrás guardar tus llaves, monedas y credenciales. Haz parches creativos con distintos tipos de tela . En caso de que tu estilo sea más creativo y te guste reflejarlo en cualquier look, puedes hacer unos modelos tipo "patchwork", que básicamente consisten en combinar varios trozos de tela de diferentes colores y texturas . Esta es una idea que le queda muy bien a las personas creativas y se ve muy bonito.



. En caso de que tu estilo sea más creativo y te guste reflejarlo en cualquier look, puedes hacer unos . Esta es una idea que le queda muy bien a las personas creativas y se ve muy bonito. Con botones para que tu mochila se vea única. Otra de las opciones para reciclar ropa que apuestan por salir de lo tradicional son las tiras de botones que van bordadas al frente de las mochilas. Aquí te serán de gran utilidad las chamarras de mezclilla o los pantalones de silueta alta

La ropa que ya no usas es perfecta para hacer parches reciclados|Pinterest

Con estas sencillas inspiraciones podrás darle una segunda vida a esa ropa que ya no te gusta (o dejó de quedarte), pero que todavía está en perfectas condiciones. Y además de estar siendo amigable con el medio ambiente, también podrás ahorrar dinero al transformar tus mochilas para que no se vean siempre iguales.