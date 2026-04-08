Durante años los azulejos fueron el principal revestimiento en los hogares mexicanos y parecían ser la única opción para darle una imagen diferente a las paredes de la casa. Pero en los últimos años hay nuevos materiales para reemplazar y así hacer que tu vivienda se vea más moderna y aesthetic. Estas son las 7 ideas para sustituir el lavabo de tu baño por opciones minimalistas.

En este 2026, los expertos en diseños recomiendan otras opciones, como lo son las piedras sinterizadas, que son muy resistentes y tienen un mínimo espesor, según un artículo del portal El Mueble. Estos revestimientos se pueden usar tanto en la cocina como en el baño, que son las zonas donde más se utilizan azulejos. Estas son las 4 ideas de techo para tu patio y hacer que tu casa se vea elegante y aesthetic.

Con estos materiales puedes reemplazar los azulejos

1. Mármol: Este tipo de material es una opción, ya que es resistente y duradero, pero lo mejor de todo es que se adapta a todas las áreas de la casa. Cabe mencionar que no todos los mármoles son iguales, ya que hay algunos más porosos que otros, así como con diferentes patrones, colores y diseños.

4 ideas para reemplazar los azulejos de tu casa: se verá más moderna y aesthetic|Pinterest

2. Silestone gris: Es una superficie híbrida de minerales y materiales reciclados que aporta color y textura, pero sobre todo una alta resistencia a las manchas y rayaduras. Este tipo de revestimiento es ideal para diseños clásicos.

4 ideas para reemplazar los azulejos de tu casa: se verá más moderna y aesthetic|Pinterest

3. Microcemento: Este acabado es continuo, por lo que se ve limpio y elegante para dar un estilo minimalista. Es ideal para considerar en las paredes de los baños, cocinas y pisos.

4 ideas para reemplazar los azulejos de tu casa: se verá más moderna y aesthetic|Pinterest

4. Piedra sinterizada: Es un material compuesto por productos naturales como el polvo de la piedra, minerales y pigmentos. Es considerado en diseños de interiores gracias a su resistencia, durabilidad, diseño y sostenibilidad. Se utiliza tanto como revestimiento en paredes o fachadas, como en las encimeras de cocina.