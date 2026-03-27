4 ideas para reemplazar el perchero de tu recámara por opciones más aesthetic

Si quieres remodelar tu recámara , pero no tienes suficiente presupuesto para hacer cambios grandes, puedes comenzar con detalles que hacen una gran diferencia en la decoración. Hay cuatro ideas para reemplazar el perchero por opciones más modernas que, poco a poco, harán que tu cuarto se vea aesthetic.

Los percheros tienen una función clara, pero si eliges el diseño correcto, puedes lograr que se conviertan en una pieza clave de la habitación , según recomendaciones de El Mueble. En ese sentido, puedes elegir entre estos ejemplos que serán una apuesta segura.

Las ideas para reemplazar el perchero de tu recámara

1. Perchero tipo burro minimalista

Los percheros tipo burros no han pasado de moda, pero debes elegir uno moderno.|(ESPECIAL/Pinterest)

Es una estructura metálica o de madera clara, con barra horizontal y diseño limpio. Puedes ubicarlo pegado a una pared libre o cerca del clóset, intentando que no esté saturado para que puedas colgar solo prendas como chamarras, outfits ya armados y de tonos neutros. Te dará un estilo tipo Pinterest muy ordenado y moderno. Hace que tu ropa luzca como parte de la decoración, especialmente si sigueis una paleta de colores.

2. Perchero de pared con ganchos estéticos

Los percheros de pared te ahorran espacio.|(ESPECIAL/Pinterest)

Son ganchos individuales de madera, con toques de color dorado o negros que van colocados directamente en la pared. Instálalo en línea hositontal o en forma escalonada. Déjalos a una altura cómoda de apróximadamente 1.60 m del suelo. Puedes poner 3 a 5 ganchos para mantener equilibrio visual. Si logras un buen resultado, tendrás un estilo minimalista, elegante y perfecto para colgar bolsos, sombreros o prendas ligeras para que la pared se vea decorada sin recargar el espacio.

3. Escalera decorativa como perchero

Los percheros tipo escalera se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Puedes usar una escalera vieja que ya no uses, de preferencia de madera natural o blanca que va apoyada a la pared. Inclinada ligeramente contra la pared en una esquina de la recámara. La buena noticia es que no necesitas instalación. Usa los peldaños para colgar ropa o mantas. Es muy aesthetic y acogedor con vibra bojo o escandinava con estilo relajado.

4. Perchero con base y diseño escultórico

Ejemplos de percheros modernos.|(ESPECIAL/Pinterest)