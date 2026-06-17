Cómo maquillar tus cejas para un acabado profesional

Las cejas son el marco de la mirada por lo que a la hora de hacer los maquillajes se le debe prestar especial atención. Para esta zona nos encontramos con geles, sombras, lápices y tintes que tienen como objetivo poder dar forma, cubrir calvas y que quede equilibrado el rostro.

El maquillador profesional Bart Reverte tiene la solución para crear una ceja personal, discreta y bien definida sin necesidad de tener grandes dotes. Lo que necesitas son dos sombras de cejas que sean frías. Una de ellas debe ser más oscura y la otra más clara ya que la idea es crear un degradado muy natural. También necesitarás una brocha de sombras y un bastoncillo.

Con estos simples productos vas a poder llevar a cabo un maquillaje profesional y tus cejas lucirán de la mejor manera. Ahora si manos a la obra y comienza a probar esta técnica.

¿Cómo maquillar las cejas profesionalmente?

Lo primero que tienes que hacer es tomar un poco de sombra clara con la brocha de una forma muy suave, sin ninguna precisión aplica desde el inicio de la ceja hasta la mitad. Este paso lo que haces es crear una sombra en las zonas de la ceja en las que suele estar más despoblada, emulando a como ocurre de forma natural.

El siguiente paso es repetir el proceso con la sombra oscura, vas a tomar la brocha y en este caso aplicar desde la mitad de la ceja hasta el final, incluida la cola. Si te sales no importa porque se soluciona en el siguiente paso.

Por último, vas a tomar un bastoncillo desmaquillante para dibujar por arriba y por abajo la forma de ceja que quieres. Aquí tienes que redefinir las cejas, borrar lo que no queremos y crear una forma y grosor a nuestro gusto.

Una vez que ya tengas la ceja terminada y quieras un acabado más pulcro como profesional, vas a aplicar una base de maquillaje o el corrector alrededor de la ceja, lo que la hará resaltar.