FOTOS | Paulina Rubio de joven: así se veía la “Chica Dorada” en los inicios de su carrera

Este miércoles 17 de junio la "Chica Dorada" está cumpliendo 55 años de edad y, para celebrarlo, te compartiremos algunas fotos de Paulina Rubio de joven cuando apenas iniciaba su extensa trayectoria como cantante. Muchas veces polémica pero siempre auténtica, la intérprete de "Ni una sola palabra" tiene una de las carreras más icónicas del pop en español.

Paulina Rubio de joven: fotos de los inicios de su carrera en los 80 y 90

|Crédito: Mezcalent

1. De niña, con su mamá

Nacida en 1971, Paulina Rubio siempre estuvo bajo los reflectores por ser hija de la intérprete Susana Dosamantes; en esta foto, la "Chica Dorada" aparece en su niñez con la actriz de "Mas negro que la noche" y con su hermano, Enrique Rubio.

2. De niña, en Timbiriche

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No le tomó demasiado tiempo alcanzar la fama por sí misma a Paulina Rubio, pues formó parte de Timbiriche desde que inició el grupo y por cerca de una década; lo dejaría hasta 1991, después de estar en sus épocas más emblemáticas.

3. En 1988, con Thalía

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Paulina Rubio y Thalía siguen estando entre los exintegrantes más exitosos de Timbiriche, pero por muchos años su rivalidad fue bien conocida en el medio artístico y entre los fans; incluso existen videos que aún circulan por las redes sociales, donde se les ve "pelear" por el micrófono cuando ambas seguían siendo parte de la agrupación.

4. En 1989, con Salma Hayek

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Dos futuras celebridades se reunieron en esta foto: Paulina, cuando todavía estaba en Timbiriche, y Salma Hayek antes de su enorme éxito en Hollywood.

5. En 1990, con Erik Rubín

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Una de las primeras polémicas que pusieron a Paulina Rubio en el ojo público fue el supuesto triángulo amoroso que vivió con Erik Rubín, su excompañero de Timbiriche, y Alejandra Guzmán a principios de los 90. En aquella época la "Chica Dorada" lanzaría el tema "Mío", en aparente contraataque del tema "Hey, güera", de la rockera mexicana.

6. Paulina Rubio de joven, en 1992

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Aquí podemos ver a Paulina Rubio de joven, justo en la época en que salió su primer álbum. Llevaba por título "La Chica Dorada" y, además del ya mencionado tema "Mío", incluyó éxitos como "Sabor a miel". En la misma década de los 90, Paulina tuvo sencillos como "Nieva, nieva" y "Él me engañó"; fue en el 2000 cuando su éxito como solista explotó y entre sus hits se encontraron "Lo haré por ti", "Yo no soy esa mujer" e "Y yo sigo aquí".

7. Con su mamá, en 1994

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"Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna", escribió Paulina Rubio en julio de 2022, por la muerte de su mamá. Aquí podemos verla con Susana Dosamantes en 1994.