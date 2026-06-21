4 ideas para reemplazar la puerta tradicional del cuarto por alternativas de arte y color

Cuando pensamos en renovar una habitación, solemos enfocarnos en las paredes, los muebles o los accesorios decorativos, pero hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido: la puerta.

Renovar las puertas del hogar puede marcar una gran diferencia en la apariencia de los espacios. Más allá de su función práctica, también ayudan a conectar visualmente las habitaciones y a reforzar el estilo decorativo de toda la casa. Con algunos cambios sencillos, puede convertirse en un detalle totalmente auténtico. Si buscas una forma original de transformar tu espacio sin hacer grandes modificaciones, estas ideas te inspirarán a darle una nueva vida a una superficie que normalmente pasa inadvertida.

Si buscas algo más creativo y atractivo, estas cuatro alternativas de puertas combinan estilo y color:

Puerta integrada con un diseño artístico: Convierte la puerta en parte de la decoración utilizando colores, ilustraciones o formas que continúen sobre la pared. De esta manera, cuando esté cerrada, se fusionará con el entorno y parecerá una sola pieza decorativa. Puerta corrediza con mucho color: Una puerta deslizante de madera pintada en tonos llamativos o decorada con figuras modernas puede convertirse en el elemento protagonista del espacio. Además de verse original, ayuda a aprovechar mejor el área al no necesitar espacio para abrirse.

Opciones auténticas para renovar tu puerta|Pinterest Detalles de vidrio decorativo: Incorporar paneles de vidrio translúcido o con diseños de colores es una excelente forma de dejar entrar la luz entre habitaciones sin perder privacidad. El resultado es un ambiente más luminoso y elegante. Adhesivos decorativos de gran formato: Para quienes buscan una renovación rápida y accesible, cubrir la puerta con un vinilo decorativo es una gran opción. Existen diseños inspirados en paisajes, flores, arte abstracto y muchos otros estilos capaces de transformar por completo su apariencia.

Como consejo extra:

Renueva las manijas y accesorios. En ocasiones, los cambios más pequeños son los que generan el mayor impacto. Reemplazar las manijas, pomos o bisagras de una puerta es una forma sencilla y accesible de darle una apariencia mucho más actual.