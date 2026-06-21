MasterChef 24/7: 5 diseños de uñas cortas que SÍ se pueden llevar en la cocina

Mantener una imagen implecable es fundamental cuando se trabaja en cocinas profesionales como lo es la de MasterChef 24/7, pues es en estos espacios donde se preparan alimentos y bebidas, por lo que la higiene y la limpieza nunca pueden faltar. En el caso de las uñas que son aptas para chefs, lo ideal es apostar por diseños cortos que sean funcionales y luzcan bonitos para el día a día.

¿Cuál es el mejor manicure para chefs? Las 5 ideas para lucir en ambientes como el de MasterChef 24/7