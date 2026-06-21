MasterChef 24/7: 5 diseños de uñas cortas que SÍ se pueden llevar en la cocina
Si trabajas en un ambiente como el de MasterChef 24/7 y quieres lucir manos arregladas, estos estilos de manicure quedan bonitos y son muy funcionales.
Mantener una imagen implecable es fundamental cuando se trabaja en cocinas profesionales como lo es la de MasterChef 24/7, pues es en estos espacios donde se preparan alimentos y bebidas, por lo que la higiene y la limpieza nunca pueden faltar. En el caso de las uñas que son aptas para chefs, lo ideal es apostar por diseños cortos que sean funcionales y luzcan bonitos para el día a día.
¿Cuál es el mejor manicure para chefs? Las 5 ideas para lucir en ambientes como el de MasterChef 24/7
Francesa mini. Aunque los cocineros pasan la mayor parte de su tiempo concentrados en las preparaciones y perfeccionando recetas, su imagen sigue siendo referente del lugar en el que trabajen y un diseño de uñas con francesa mini siempre queda bien para trabajar en un restaurante.
Esmalte transparente con brillo. Si prefieres un estilo natural, pero sin que se vea descuidado ni se desgaste tanto con el uso de cuchillos y utensilios de cocina, las uñas con barniz transparente son la mejor opción para chefs. Esto porque aportan un brillo ligero y las protege de quiebres que pueden volverse un problema muy doloroso.
Nude cremoso. Los manicures en tonlidades nude suave como el beige o el rosa son perfectos para complementar una imagen profesional. Todo gracias a que no son llamativos, le dan un toque de color a las manos y lo mejor, no requieren de tanto mantenimiento. Así que si al igual que los cocineros de MasterChef 24/7, tus jornadas de trabajo son largas, te ahorrará tener que estar pendiente de retoques.
Blanco lechoso. En este 2026, uno de los diseños que están en tendencia son las uñas lechosas, que como su nombre lo dice, tienen un efecto muy similar a la de esta bebida. Entre sus ventajas, es que estos son los tipos de manicure que sí se pueden usar en cocinas profesionales porque no tienen aplicaciones ni relieves, así que mantener la limpieza se vuelve mucho más fácil.
Rosa claro. Otro de los mejores manicures para chefs profesionales, son los modelos en rosa claro de acabado natural. Esta es una gran opción porque hace que las manos se vean arregladas para cualquier ocasión, como por ejemplo, cuando a los "Maestros del fuego" de MasterChef 24/7 les ha tocado dar demostraciones del uso correcto de cuchillos.