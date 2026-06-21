Una pared sin elementos o vacía puede servir para aumentar la capacidad de almacenamiento, mejorar la organización o incorporar detalles decorativos. El aprovechar los muros puede liberar espacio en el piso, una buena idea para los departamentos y casas urbanas con dimensiones pequeñas. Estas son las 4 alternativas al espejo de cuerpo completo que son tendencia en decoración de interiores.

Las paredes sin elementos tienen muchos puntos a favor, pero hay otros en contra, como lo son la sensación de frialdad y carente de calidez. Asimismo, son monótonas, sin texturas ni elementos que rompan la uniformidad, por lo que el espacio se percibe aburrido. Conoce las 6 opciones para sustituir la puerta de la despensa y hacer que la cocina se vea más grande.

6 ideas para reemplazar una pared vacía por algo mucho más funcional|IA

Las opciones para reemplazar pared vacía

1. Estantes flotantes. Ofrecen espacio para libros, plantas, fotografías o recipientes decorativos sin reducir el área de circulación. Se recomienda colocar varias repisas alineadas verticalmente o con separación uniforme para crear equilibrio y evitar una apariencia saturada.

2. Paneles organizadores: Son muy utilizadas en oficinas, cocinas, habitaciones y recibidores gracias a su capacidad para personalizar el almacenamiento. El almacenamiento vertical reduce el desorden sobre las encimeras, sobre todo de las casas urbanas o departamentos pequeños.

3. Jardines verticales: La incorporación de plantas es una de las principales tendencias internacionales debido al interés creciente por integrar elementos naturales dentro de los hogares. Los jardines verticales permiten instalar varias especies sin ocupar espacio en el piso.

4. Escritorios plegables: Los escritorios abatibles son un área ideal para estudiar o trabajar. Después de usarla, puedes plegarla, lo que resulta especialmente útil en departamentos pequeños.

5. Galerías de cuadros con repisas: Estas estructuras también sirven para colocar pequeños libros, marcos y plantas de tamaño reducido.

6. Ganchos decorativos: Una idea es instalar ganchos resistentes acompañados de pequeños estantes o bancos suspendidos para mantener los objetos cotidianos organizados en el recibidor y así poner mochilas, bolsas, llaves y abrigos.