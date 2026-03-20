Las mamparas y las cortinas de baño son una de las opciones más tradicionales para separar la ducha de la taza y el lavabo, pero ahora en este 2026 los papeles cambiaron y hay otras alternativas para reemplazar más aesthetic que harán que el espacio se vea a la moda y elegante. Conoce las 5 ideas para transformar esta área en horas para que se vea moderno.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, las mamparas salen sobrando cuando el baño tiene la forma rectangular e incluso la cortina, ya que si la ducha se encuentra al fondo, las paredes laterales harán su trabajo como barrera natural y sin la necesidad de gastar en opciones que hagan de este espacio un lujo. Estos son los 2 colores que debes elegir para tu cocina si es pequeña: lucirá más elegante y amplia.

Las opciones para reemplazar las mamparas y cortinas

1. Ducha abierta: Este estilo es muy común del spa y una buena opción para que tu baño se vea al natural. No obstante, es importante mencionar que se debe tener un buen drenaje, para que el agua no se estanque. Es una buena opción si en el espacio solo está la ducha, ya que, de lo contrario, salpicarás el lavabo y la taza.

4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas en un baño: esta es la nueva moda|Pinterest

2. Cristal fijo: Otra de las opciones para sustituir las cortinas y mamparas es la de un cristal fijo, sin hojas corredoras ni abatibles, ya que su única función es la de no dejar pasar el agua a otra área del baño. Es una idea estética y práctica.

4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas en un baño: esta es la nueva moda|Pinterest

3. Muro con cristal: Una opción para dejar pasar luz natural a la ducha. Consiste en construir un muro de menos de 1 metro de altura y complementarlo con un cristal fijo. La pequeña pared puede ser decorada acorde al estilo del baño.

4 ideas para reemplazar las mamparas y cortinas en un baño: esta es la nueva moda|Pinterest

4. Puerta estilo granero: Es una opción para un decorado rústico de baño y que asimilará estar en un granero con su puerta corrediza. Ojo, hay materiales que resisten la humedad, ya que si es de madera puede dañarse al poco tiempo.