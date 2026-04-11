El perchero fue durante varias décadas el mueble que toda casa debería tener en el recibidor, a fin de colgar los abrigos, bolsos o accesorios al momento de llegar al hogar o en caso de una visita. No obstante, ahora en el mercado hay opciones más aesthetic con las cuales lo puedes reemplazar. Estos son los 4 diseños de mandalas para poner en la pared de tu cuarto y atraer protección.

De acuerdo con la revista Architectural Digest, el perchero clásico ha perdido relevancia, puesto que las nuevas propuestas cumplen con los diseños contemporáneos, como lo son el minimalismo funcional y el aprovechamiento inteligente. Conoce las 7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en decoración de pared para tu casa.

Las 4 ideas de percheros aesthetic

1. Escalera decorativa de madera: Una variante del perchero clásico muy interesante, ya que la escalera queda perfecta para colgar todo tipo de ropa, siempre y cuando sea con ayuda de colgantes. La madera se puede dejar al natural con una aplicación de sellador o pintarla.

4 ideas para reemplazar el perchero del recibidor de tu casa por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Banco con almacenamiento: Con este mueble matas a 2 pájaros de un tiro, ya que, además de tener un banco para sentarte en la entrada, también tienes un compartimento en el que puedes guardar zapatos, mochilas o ropa, aunque en esta ocasión doblada.

4 ideas para reemplazar el perchero del recibidor de tu casa por opciones más aesthetic|Pinterest

3. Ganchos ocultos: Si buscas un revestimiento más moderno y elegante para tu casa, los paneles de madera son buena opción y es en este material en el que puedes instalar ganchos ocultos, ya que pasarán desapercibidos al ser de la misma tonalidad.

4 ideas para reemplazar el perchero del recibidor de tu casa por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Barra metálica: Este diseño se asimila al de un clóset abierto, ya que pegado a la pared se instala una barra metálica, a fin de colgar las prendas y mantenerlas de una manera ordenada. Uno de los puntos a favor es que se puede ajustar en altura o cambiar de material, de metal a madera.