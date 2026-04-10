La ropa vieja es sinónimo de basura, pero en los últimos años la tendencia es reciclar las prendas y darles un nuevo uso, ya sea en la oficina, escuela o hogar, como lo son estas 4 ideas para reutilizarla y transformarla en organizadores colgantes para el baño. Aunque en esta ocasión se convertirá en decoración de pared para la casa.

Las prendas que ya no uses tendrán una segunda vida como decoración en cada área del hogar y lo mejor de todo es que no tendrás que gastar miles de pesos en estos objetos que son necesarios en toda vivienda. Conoce las 4 ideas para reciclar ropa vieja y transformarla en decoración para el baño sin usar máquina de coser.

Las ideas de decoraciones de pared para la casa

1. Marco de fotos: Si bien el marco no está hecho 100% de ropa vieja, las prendas le darán ese toque decorativo. Puedes utilizar de tela de cuadros o florales.

7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en decoración de pared para tu casa|Pinterest

2. Atrapasueños: Este amuleto ancestral lo puedes hacer tú con la ayuda de algunos retazos de ropa vieja que cuelguen del aro.

7 ideas para reciclar ropa vieja que ya no uses y transformarla en decoración de pared para tu casa|Pinterest

3. Marco de espejo: Es similar a la primera opción, pero en esta ocasión la cantidad de tela será más grande.

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4. Colección: En este caso no bastará hacer cortes ni coser, ya que la idea es mantener la playera lo más original posible. Puedes considerar playeras de futbol o de ciertas marcas reconocidas.

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5. Fotos: En esta ocasión, la prenda será el personaje principal, pues puedes guardar esos jeans de mil batallas y ponerlos en un marco colgado en la pared de tu casa.

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6. Portaobjetos: Esos jeans todos rotos, córtalos y solo deja los bolsillos, para comenzar a coser entre otros y hacer tu guardaobjetos. Puedes colocarlo en la entrada para guardar llaves o cartera.

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7. Dispensador de bolsas: Una idea muy original es la de hacer con tus jeans un dispensador de bolsas de plástico que estén a la mano cuando se requieran.