La tarja de la cocina es un componente importante, pues es donde las personas lavan los trastes o los alimentos que se van a preparar, por lo que es importante dar con la más cómoda o que encaje a perfección con el diseño del espacio. Este es el material que reemplazará a las encimeras de mármol y granito de tu cocina.

De acuerdo con el portal Cemix, existen varios tipos de tarja y se clasifican principalmente por su método de instalación, como lo son las de empotrar, sobreponer y sobreponer. Uno de los diseños que más arrasan en el mercado son los de acero inoxidable, ya que son muy resistentes, pero hay otras opciones más aesthetic. Estas son las 42 ideas de remodelación de cocina: desde modernas y minimalistas hasta las más rústicas.

Las 4 ideas para reemplazar la tarja de tu cocina

1. De concreto: Una opción minimalista y que está en tendencia. Lo mejor es que puedes hacerla a la medida. Cabe mencionar que, para que la estructura sea resistente y no sufra cuarteaduras, el acabado debe ser de concreto pulido, a fin de que luzca brilloso.

4 ideas para reemplazar la tarja de tu cocina por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Piedra natural: Es idéntico al de concreto, pero en esta ocasión con materiales como mármol, granito o travertino, que le darán a tu cocina un toque de elegancia y crearán una pieza única.

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3. Negra mate: Este tipo de tarja es diferente a la clásica, pues su color negro mate le da un toque moderno y elegante, con el objetivo de combinar con tu cocina moderna. Lo mejor de todo es que está disponible en el mercado, ya sea sencilla o doble.

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4. Integrada invisible: Este diseño de tarja es inteligente, ya que cuando no se usa se hace invisible. Lo anterior, ya que se fabrica del mismo material que la encimera, que puede ser de granito o mármol, por mencionar algunos. Los puntos a favor que tiene es que es un diseño limpio y fácil de limpiar.