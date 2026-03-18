Puede resultar muy molesto que en tu día de descanso te despiertes temprano por culpa de un rayo de sol que se coló por arriba de las cortinas y sea el causante de que ya no puedas dormir otra vez. Por ello, traemos para ti 4 ideas para tapar la luz y puedas descansar mejor. Conoce las alternativas para reemplazarlas por opciones más aesthetic y así tu hogar se vea más caro.

De acuerdo con un artículo del portal Sleepout Curtains, estas técnicas mantendrán tu habitación oscura y confortable, aunque para ello debes tener un tipo de cortina blackout, las cuales tienen como característica su amplio grosor, a fin de no dejar pasar ni el más mínimo rayo del sol y puedas dormir como bebé hasta que te plazca. Estos son los 8 diseños en rosa para tu habitación, que combinan perfecto con varios colores.

Las ideas para evitar la entrada de luz a la habitación

1. Cenefa: Este diseño es decorativo, pero también sirve para colocar en la parte superior de la barra de la cortina y evitar que pasen los rayos del sol. Puede ser una franja de tela o un tipo de papel tapiz.

4 ideas para tapar la luz que te entra por arriba de las cortinas: descansarás mejor|IA

2. Cortina hasta el techo: Un buen tip para que no te despierten los rayos del sol es instalar una cortina blackout hasta el techo, en lugar de poner la barra sobre la ventana. Con ello, no solo bloquearás la luz natural por completo, sino que le dará a tu cuarto un diseño más moderno.

4 ideas para tapar la luz que te entra por arriba de las cortinas: descansarás mejor|Pinterest

3. Instalar persiana: Una persiana, ya sea enrollable o estilo romano, puede ser una buena opción para que no entre luz natural, ya que con este tipo de cortina tú puedes controlar si quieres bloquear los rayos del sol o no.

4 ideas para tapar la luz que te entra por arriba de las cortinas: descansarás mejor|Pinterest

4. Bloqueador de tela: Si lo que buscas es una opción barata y rápida, puedes tomar de tu guardarropa una bufanda para tapar el hueco de la parte superior de la ventana y así volver a conciliar el sueño.