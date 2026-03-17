Si piensas remodelar tu casa o departamento para que la luz del sol entre a cada rincón del hogar, tirar paredes de algunos espacios es la solución, ya que no solo lograrás tu cometido, sino que también le darás un toque minimalista, ganarás espacio y se verá hermoso. Estas son las 9 ideas de remodelación de un apartamento pequeño y aun así luzca aesthetic.

Las 4 ideas de tirar las paredes de algunas zonas de la casa tienen como objetivo mejorar la entrada de luz natural, generar una sensación de amplitud en el hogar y crear un espacio más funcional todos los días, según un artículo del portal El Mueble. Estos son los 2 ingredientes con los que puedes limpiar las mamparas del baño y quedarán cristalinas.

Las paredes que puedes tirar en tu casa

1. Pared de comedor y sala: Es una buena idea para derribar si buscas que tu hogar se vea minimalista, sin la necesidad de paredes. Después de tirarla, puedes instalar un comedor o sala más grande, ya que el espacio quedará más grande.

4 ideas de las paredes de tu casa que deberías TIRAR: ganarás espacio y se verá hermoso|Pinterest

2. Pared de cuarto: Si tienes una habitación donde solo guardes los “tiliches” y quieres darle un nuevo uso, el derribar la pared podría convertirlo en tu nuevo vestidor, siempre y cuando esté al lado de tu recámara. También puedes hacerla una sala de televisión o hacer tu cuarto más grande.

4 ideas de las paredes de tu casa que deberías TIRAR: ganarás espacio y se verá hermoso|Pinterest

3. Pared de cocina y sala: Es una buena opción si quieres que haya más entrada de luz natural a tu hogar. Es ideal si lo que buscas es interactuar más con tu familia o estar al pendiente de los hijos mientras tú cocinas y ellos se divierten en la sala.

4 ideas de las paredes de tu casa que deberías TIRAR: ganarás espacio y se verá hermoso|Pinterest

4. Pared de casa y patio: Derribar esta pared para instalar grandes ventanales o puertas corredizas, a fin de que entre más luz natural.

4 ideas de las paredes de tu casa que deberías TIRAR: ganarás espacio y se verá hermoso|Pinterest

Cabe destacar que, si tienes pensado derribar las paredes de tu casa para crearla en estas 4 ideas, acudas con un especialista, ya que de lo contrario debilitarías la estructura de tu casa, que a la larga traería consecuencias sumamente costosas.