Pau Zurita confirma que está embarazada tras la triste pérdida de su bebé: “Esta familia crece”

¡La familia Zurita crece! A escasos meses de sufrir una pérdida gestacional, la influencer y creadora de contenido, Pau Zurita, anunció que se encuentra embarazada de su segundo hijo junto a su esposo, Alejandro Serralde. La noticia se confirmó a través de un video vía Instagram, en el que se muestra a la feliz pareja y la pequeña Renée frente al monitor de un ultrasonido, a la espera del nuevo integrante.

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“Esta familia crece!!! Ahora somos 4. Gracias diosito!! Tan pero tan agradecida y feliz por esto! Te amo”; se lee en la descripción de la publicación; mientras que en el video la influencer escribió: “Nuestro corazón volvió a crecer… ”, junto a unos emojis de amor. Aquí te compartimos el audiovisual.

¿Cuántos hijos tiene Pau Zurita?

Pau Zurita y Alejandro Serralde son padres de la pequeña Renée, quien nació el 22 de mayo de 2025. A mediados del presente año, la pareja dio a conocer que, lamentablemente, habían sufrido una pérdida gestacional, por lo que el embarazado de su segundo hijo no se concretó. Bajo esta línea, sus seguidores y seres cercanos no han hecho más que llenar las redes de la influencer con mensajes de cariño y apoyo, así como cientos de emojis de arcoíris. Esto se debe a que el término “bebé arcoíris” suele usarse para referirse a los pequeños que nacen después de una pérdida durante el embarazo o, incluso, momentos después del parto.

¿Quién es Pau Zurita?

Paola Zurita, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Pau Zurita, destaca por ser una empresaria y creadora de contenido. Si bien saltó a la fama por ser la hermana mayor del influencer y actor, Juanpa Zurita, hoy en día cuenta con su propia comunidad, la cual está enfocada al estilo de vida saludable, el ejercicio y el bienestar emocional.

Pau unió lazos matrimoniales con Alejandro el 18 de marzo de 2022. La celebración duró tres días y tuvo lugar en la Hacienda Zotoluca, en el estado de Hidalgo. En 2025, dieron la bienvenida a su primera hija juntos, Renée. Actualmente, la pareja lleva cuatro años de casados.