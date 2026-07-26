Los GANADORES de La Velada del Año 2026; ellos son los campeones de esta edición

Este sábado 25 de julio se llevó a cabo la sexta edición de la Velada del Año, uno de los eventos más esperados por todos los amantes del boxeo amateur, el entretenimiento en redes sociales, y la música el cual se realizó su sexta edición en el Estadio La Cartuja de Sevilla y contó con 10 combates en donde 20 personalidades que han sobresalido por se streamer, influencer y artistas subieron al ring luego de meses de preparación física y mental. Es por eso que a continuación te presentamos la lista completa de todos los participantes ganadores.

Velada del Año 2026: Lista COMPLETA de todos los ganadores

Las peleas de la Velada del Año VI estuvieron llenas de adrenalina, tensión entre los contrincantes así como de una gran euforia por parte de todo el público debido a que muchas de estas generaron una gran expectativa previa a la realización del evento.



TheGrefg contra IlloJuan: GANADOR

YoSoyPlex contra Fernanflo: GANADOR

Marta Díaz contra Tatiana Käe: GANADORA Marta Díaz

Samy Rivers contra RoRo: GANADORA RoRo

ByViruzz contra Gero Arias: GANADOR Gero Arias

Lit Killah contra Kidd Keo: GANADOR Kidd Keo

Alondrissa contra Angie Velasco: GANADORA Angie Velasco

Clersss contra Natalia MX: GANADORA Natalia MX

Edu Aguirre contra Gastón Edul: GANADOR Edu Aguirre

La Parce contra Fabiana Sevillano: GANADORA La Parce

¿Cuánto dinero obtuvieron los ganadores de La Velada VI?

Respecto a la Velada del Año VI no hay una fuente oficial que revele la cantidad exacta que ganan los participantes, sin embargo se estima que los creadores obtienen un pago fijo que va entre 30 y 40 mil euros lo que en pesos mexicanos equivale a 800 mil aproximadamente. Por otro lado, si los participantes cuentan con altos números de seguidores llegando a cifras millonarias, las celebridades podrían percibir desde 60 mil hasta 100 mil euros, lo que se traduce en uno y dos millones de pesos mexicanos.

Además de esto, los participantes suelen percibir ingresos extras si son parte de campañas publicitarias u obtienen patrocinios con marcas comerciales. Ahora bien, es importante mencionar que no hay un pago extra si alguien se lleva el cinturón ganador. Sin embargo, obtener el triunfo llena de exposición al peleador triunfante, lo que sin duda puede ser sinónimo de nuevos contratos y proyectos que generen dinero a los influencers.

