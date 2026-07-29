5 ideas para convertir latas de verduras vacías en dulceros de las KPop Demon Hunters

Las latas de verduras vacías son residuos que fácilmente llegan al bote de basura, cuando se puede convertir en un gran elemento para nuestra casa, por lo que podemos aprovechar su apariencia usando un poco de creatividad. Una gran oportunidad para mejorar su apariencia usando a los personajes de KPop Demon Hunters.

Para que no las deseches a tu bote de basura, te explicaremos cómo transformarlos en auténticos dulceros de sus personajes favoritos, alternativas que querrás usar constantemente. Conoce las mejores ideas que te vamos a compartir al respecto.

¿Cómo hacer dulceros en casa?

Hacer dulceros con temática de las Kpop Demon Hunters es más fácil de lo que parece; es una manualidad sencilla en la que podemos aprovechar las latas de verduras vacías. Para que no desaproveches la oportunidad de usar el residuo que tienes en casa, considera aplicar las siguientes 5 ideas:



Sopas ramen de la película : Recordemos que al inicio de la cinta, las jóvenes cantantes disfrutan de un ramen con sus rostros; puedes imprimir la etiqueta y pegarla a las latas vacías para recordar ese momento.

: Recordemos que al inicio de la cinta, las jóvenes cantantes disfrutan de un ramen con sus rostros; puedes imprimir la etiqueta y pegarla a las latas vacías para recordar ese momento. "Derpy Tiger" : Si tu personaje favorito fue el felino azul, puedes pintar el envase de azul rey para encima pegar el rostro del felino.

: Si tu personaje favorito fue el felino azul, puedes pintar el envase de azul rey para encima pegar el rostro del felino. Alcancía : En las paredes del cilindro pega imágenes de los personajes, y encima agrega una tapa con una pequeña abertura para que los pequeños puedan meter su dinero en el interior.

: En las paredes del cilindro pega imágenes de los personajes, y encima agrega una tapa con una pequeña abertura para que los pequeños puedan meter su dinero en el interior. Saja boys : Si tus personajes favoritos son la banda de "Saja Boys", puedes usarlos para crear tus recipientes personalizados.

: Si tus personajes favoritos son la banda de "Saja Boys", puedes usarlos para crear tus recipientes personalizados. Para una fiesta de cumpleaños: Aplica cualquiera de las opciones anteriores, pero agrégale un moño, dulces y pega el nombre del cumpleañero; harás un recuerdo único para los invitados.

¿Qué otro uso se le puede dar a una lata vacía?

Aunque las ideas anteriores que te estamos explicando son para hacer dulceros con temática de KPop Demon Hunters, es una realidad que puedes hacer todo tipo de manualidades con las latas vacías de verduras. Puedes optar por las siguientes opciones:

