Mystery Saja es uno de los 5 integrantes de Saja Boys, el grupo de demonios que aparece en KPop Demon Hunters como rival de HUNTRIX. Una verdadera fan puede elegir estas 4 ideas de stickers para imprimir y decorar la mochila. También puedes elegir estas 5 opciones para crear porta credenciales inspirados en la película de Netflix.

El personaje también tiene varias escenas reconocibles dentro de la película, entre ellas la presentación de “Soda Pop”, el reto de comida picante, el encuentro de Saja Boys con HUNTRIX y el momento en que ladra durante una firma de autógrafos, ideales para crear stickers. Asimismo, puedes optar por estas 5 ideas de photocards de Saja Boys tipo Lucky Draw para una verdadera fan de KPop Demon Hunters.

4 ideas de stickers de Mystery de Saja Boys para imprimir y decorar la mochila de una verdadera fan de KPop Demon Hunters|IA

Las 4 ideas de stickers de Mystery de Saja Boys

1. Cabello morado: Una primera opción puede utilizar un retrato de Mystery donde destaque su cabello morado y el flequillo que cubre uno de sus ojos. Para imprimirlo como sticker, la ilustración puede conservar únicamente la silueta del personaje y eliminar el fondo.

2. Soda pop: Una segunda propuesta puede tomar como referencia la presentación de “Soda Pop”, una de las escenas musicales más conocidas de Saja Boys. El diseño puede mostrar al personaje con una pose inspirada en esa actuación y un pequeño elemento gráfico relacionado con la canción.

3. Bark Bark: Una tercera idea puede inspirarse en uno de los momentos más particulares del personaje: cuando ladra frente a una fan durante una firma de autógrafos. El sticker puede representar a Mystery con una expresión divertida y añadir un pequeño globo de diálogo con “Bark bark”.

4. Lado misterioso: Una cuarta opción puede aprovechar el concepto que define al personaje: su apariencia de ídolo impecable que oculta su verdadera naturaleza demoníaca. Para esta versión, el sticker puede utilizar una silueta de Mystery de frente, con el cabello morado cubriendo parte del rostro y un fondo oscuro recortado alrededor del cuerpo.