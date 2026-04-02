4 ideas para organizar tu alacena; se verá lujosa y aesthetic

No hay duda que tener un lugar limpio y organizado da paz mental y sobre todo ayuda mucho a saber dónde están las cosas. Sigue estos consejos e ideas para que la alacena de cocina se vea más espaciosa, aproveches cada rincón y por su puesto, se vea aesthetic y lujosa como de revista.

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Opciones para organizar tu alacena y aprovechar cada espacio

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1. Almacena tus semillas y cereales en recipientes transparentes, esto te ayudará a encontrar más rápido las cosas que necesitas y le dará un toque aesthetic a tu alacena, ya que lucirá más amplia y sobre todo limpia gracias a la armonía de los colores.

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2. Si quieres que todo esté en total orden, opta por una base para acomodar los platos o tapas de cacerolas. Esto hará que se optimicen todos los espacios y no solo eso, sino que será una opción increíble para que tu vajilla no se maltrate.

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3. Optimiza cada uno de los espacios y ordena por uso, es decir, los utensilios de cocina que menos uses pueden ir hasta el fondo de la alacena en forma vertical y por delante los ingredientes que más utilizas y requieres tener a la vista diariamente.

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4. Si tu alacena es pequeña de longitud, pero con altura, te sugerimos usar bases para hacer de ese espacio dos niveles, podrás colocar platos o vasos por encima y en la parte de abajo colocar otro tipo de trastes.

Consejos para mantener armonía en tu alacena

Organiza por secciones: Deja un espacio especial para semillas, pastas y demás ingredientes y en otro lugar coloca tu vajilla.

Limpia constantemente: Sabemos que la organización en la cocina puede parecer algo complicada, pero si ordenas por lo menos una vez a la semana, te acostumbrarás a dejar todo en su lugar.

Pinta el interior con un color neutro: Los colores también son parte fundamental de la armonía de la cocina, por ello te recomendamos pintar el interior de tu alacena de un color neutro como blanco o beige.