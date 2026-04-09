4 lugares de CDMX donde deberías hacerte las uñas si quieres que te duren más

Si estás cansada de pagar por unas uñas de gelish , pero que no te duren ni tres o cuatro días, entonces quizá debas de experimentar con nuevos salones de belleza en donde puedas ver los resultados de verdad. En CDMX hay una gran cantidad de oferta con servicios especializados que prometen una manicura realmente duradera.

Según un análisis de la Inteligencia Artificial (IA), que comparó las reseñas de varias estéticas, existen 4 lugares que pueden ser una buena opción porque trabajan con gel, rubber, acrílico bien estructurado y productos de alta calidad.

Hay un lugar muy popular en Roma Norte tipo salones boutique que tienen técnica y detalle en las uñas. Está sobre la Av. Álvaro Obregón 273- INT 401.

El segundo lugar recomendado por la IA es una de las sucursales ubicadas en Del Valle, cuyos procesos son estandarizados y de calidad para mayor duración en la manicure. Está sobre Av. Coyoacán 300.

Una opción más económica está sobre la colonia Roma Norte, que tiene un spot céntrico con buena técnica en gel y builder. Está sobre Av. Zacatecas 8.

Esta opción es de las mejores calificadas y está en Polanco; tienen un enfoque en acabados profesionales. Está sobre la Av Lafontaine 78.

¿Qué hace que una manicura sea realmente duradera?

Para que tus uñas duren mucho tiempo y no tengas problemas a los pocos días de habértelas puesto en el salón, hay cuidados que debes de seguir al pie de la letra, según el portal de belleza Maniology:

Un diseño de uñas de acrílico adecuado que dura mucho.|(CANVA)

Prepara bien tus uñas antes del acrílico: límalas y dales forma. Elimina los aceites.

Usa una capa base en uñas limpias y secas.

Que no le caiga esmalte a tu cutícula.

No agitar el esmalte antes de aplicarlo; mejor gíralo.

Dedica el tiempo necesario para que se sequen por completo.

Técnicas de uñas que son tendencia en 2026: Del 'K-nail' al 'Rubber Base'

Cuando hayas elegido un salón de belleza para aplicarte las uñas, ve con una idea clara de lo que necesitas para lucir una buena manicure, y aquí te decimos cuáles son las uñas que están en tendencia en 2026, según Elle. Toma nota, son varias: