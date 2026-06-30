Este es el significado de colocar anillos en los dedos de tu mano

Durante mucho tiempo los anillos se han posicionado como uno de los accesorios más utilizados. Si bien puede ser tomado como una especie de decoración, en algunas culturas ha significado símbolos de poder, compromiso, estatus social, entre otros significados.

Así es que se ha ido transmitiendo de generación en generación que el dedo donde utilizas un anillo transmite un mensaje. Cabe destacar que hay personas que utilizan los anillos sin saber lo que están diciendo por lo que te vamos a contar todo lo que debes saber al respecto.

¿Qué significado tiene usar anillos en los diferentes dedos?

Los significados que tienes que tener en cuenta son;

Meñique izquierdo: se relaciona con las personas que no buscan casarse o que priorizan otras facetas de su vida antes que el compromiso. Por otro lado, se asocia con la creatividad y expresión individual.

Anular izquierdo: este es el dedeo asociado con el compromiso o matrimonio ya que se creía antiguamente que había una vena conectaba directamente con el corazón.

Dedo medio izquierdo: los significados modernos dicen que este dedo es de las personas comprometidas sentimentalmente o que valoran el equilibrio en sus relaciones. También se asocia con estabilidad y responsabilidad.

Índice izquierdo: representa a la persona no casada. También se relaciona con liderazgo y seguridad personal.

Pulgar izquierdo: antiguamente es un dedo que expresaba posición económica o influencia. Hoy suele verse como una elección de estilo fuerte y distintiva.

Pulgar derecho: aquí tenemos el símbolo de fuerza interior, independencia y seguridad.

Índice derecho: hay significados que manifiestan que se está soltero o disponible, pero también se usa para estilizar la mano.

Imagen, Twitter|OMAR ALLAN ACOSTA PALACIOS

Dedo medio derecho: Se asocia con estabilidad emocional o con encontrarse en una relación, aunque no es el que significa matrimonio o compromiso.

Anular derecho: hay culturas que lo toman para colocar alianzas matrimoniales.

Meñique derecho: quien usa anillos aquí es porque priorizan su espacio individual o que no buscan relaciones en ese momento.

Los significados pueden variar de acuerdo a la cultura, pero también depende de lo que tú quieras que signifique.