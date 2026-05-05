Las 5 mejores manicuras milky para la primavera

Las manicuras milky se destacan por usar un tono suave, siendo un gran estilo que podemos escoger para embellecer nuestras manos, empleando tonalidades no tan saturadas y luciendo espectaculares. Además de usar los colores lisos, puedes emplear diseños únicos y diferentes.

Para que lo puedas probar durante tu siguiente visita al salón de uñas, te detallaremos las mejores opciones que puedes usar en la primavera, alternativas que te van a encantar, así que toma nota.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Las manicuras milky tienen muchas opciones para usar, permitiendo que puedas lucir unas manos espectaculares y elegantes. Aunque el color liso es una opción que nunca falla, te daremos las 5 mejores opciones para que las presumas en primavera:

Ombré: En la punta aplica un blanco muy suave y difumina hacia la cutícula con un rosa claro para crear un cambio natural.

Con joyería: Sobre un color liso, aplica pequeñas joyas circulares para darle un poco de color a tu manicura.

Glitter de base: Cerca de la cutícula agrega un poco de glitter morado; en la punta agrega un tono blanco concentrado y, finalmente, cubre toda la uña con un tono blanquecino translúcido para que se vean los brillantes.

Blueberry Milk: En el dedo anular, meñique y pulgar agrega un morado pastel, mientras que en las demás uñas coloca el color en forma de un “francés”. Para hacerlo más llamativo, finaliza con el efecto cromo.

Ondulaciones: Sobre el color, añade unas líneas onduladas para agregar el efecto cromado en dorado.

¿Qué largo de uñas es el mejor?

Las mejores manicuras milky que te compartimos tienen la principal ventaja de ser muy versátiles; en primer lugar, el color se adapta a todos los tipos de pieles, permitiendo que cualquier persona pueda lucirlas en sus manos.

Además, los diseños se adaptan a uñas cortas o largas sin ningún inconveniente, permitiendo que los puedas adaptar a la manicura que deseas usar. No esperes más para que las puedas lucir en primavera.