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Las 5 mejores manicuras milky para la primavera

¿Buscas diseños de uñas elegantes? Considera usar las manicuras milky, alternativa sofisticada y juvenil, ideal para la primavera. Conoce todas las opciones

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5 mejores manicuras milky|Crédito: TikTok/Canva @nailsxmina @patypat0019

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

Las manicuras milky se destacan por usar un tono suave, siendo un gran estilo que podemos escoger para embellecer nuestras manos, empleando tonalidades no tan saturadas y luciendo espectaculares. Además de usar los colores lisos, puedes emplear diseños únicos y diferentes.

Para que lo puedas probar durante tu siguiente visita al salón de uñas, te detallaremos las mejores opciones que puedes usar en la primavera, alternativas que te van a encantar, así que toma nota.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Las manicuras milky tienen muchas opciones para usar, permitiendo que puedas lucir unas manos espectaculares y elegantes. Aunque el color liso es una opción que nunca falla, te daremos las 5 mejores opciones para que las presumas en primavera:

  • Ombré: En la punta aplica un blanco muy suave y difumina hacia la cutícula con un rosa claro para crear un cambio natural.
  • Con joyería: Sobre un color liso, aplica pequeñas joyas circulares para darle un poco de color a tu manicura.
  • Glitter de base: Cerca de la cutícula agrega un poco de glitter morado; en la punta agrega un tono blanco concentrado y, finalmente, cubre toda la uña con un tono blanquecino translúcido para que se vean los brillantes.
  • Blueberry Milk: En el dedo anular, meñique y pulgar agrega un morado pastel, mientras que en las demás uñas coloca el color en forma de un “francés”. Para hacerlo más llamativo, finaliza con el efecto cromo. 
  • Ondulaciones: Sobre el color, añade unas líneas onduladas para agregar el efecto cromado en dorado. 
@xeijayinailsart 🤍Milky white ➕ Nude Gradient 🧸 M01 ➕ M14 #diynails #nailtutorial #nudenails #nailinspo #glassnails ♬ 动感时尚欧美流行 Summer Wave - Hertz Box Music

¿Qué largo de uñas es el mejor?

Las mejores manicuras milky que te compartimos tienen la principal ventaja de ser muy versátiles; en primer lugar, el color se adapta a todos los tipos de pieles, permitiendo que cualquier persona pueda lucirlas en sus manos.

Además, los diseños se adaptan a uñas cortas o largas sin ningún inconveniente, permitiendo que los puedas adaptar a la manicura que deseas usar. No esperes más para que las puedas lucir en primavera.

@mishell_studionails MILKY GEL 🫶🏻 amo realizar diseños en gel!! #gelpolish #nailart #fyp ♬ Cornfield Chase - Dorian Marko

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