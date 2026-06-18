Estos son los 4 peinados que debes elegir si te estás dejando crecer el pelo

Los peinados son una de las mejores formas de cuidar el cabello, teniendo en cuenta que aportará suavidad al cuero cabelludo, le dará la forma deseada y podrá ayudar a ocultar líneas de expresión como arrugas, entre otras. No todos los peinados son iguales, teniendo en cuenta que se adaptarán tanto a la forma del rostro, como así también a la longitud del pelo y si estás buscando los mejores estilos para llevar por si te estás dejando crecer el pelo, te contaremos cuáles son los 4.

Hay mujeres que tienen el cabello largo y esto les permite poder llevar diversos peinados que dependerán del tipo de pelo, de la extensión que tengan, entre otros aspectos. Pero, son muchas las que lo tienen corto y se lo dejan crecer, y esto recibe el nombre de media melena, que hace referencia a un estilo de cabello de longitud intermedia que abarca desde la altura del mentón hasta justo por debajo de los hombros.

Si te estás dejando crecer el cabello y no sabes qué tipo de peinado elegir, los estilistas expertos aconsejaron que podrás llevar cuatro tipos diferentes y sacarle el máximo provecho al cabello es clave, que podrás combinar con cualquier corte de cabello y que tiene una gran cantidad de beneficios. A continuación, te dejaremos cuáles son los cuatro peinados que debes elegir.

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4 peinados que debes elegir si te estás dejando crecer el cabello

Cabello texturizado: es uno de los peinados que podrás llevar y es que le dará textura al pelo aportando movimiento, volumen y mucha personalidad

Liso y pulido: es otro de los peinados que podrás llevar si estás queriendo dejar crecer el pelo, que es ideal para los pelos lisos, con una raya en el medio y perfectamente definido; por lo que es muy sencillo de hacer

Ondas suaves: a diferencia de las ondas desenfadadas, este estilo de peinado buscará un acabado más pulido y romántico, ya que aportan movimiento sin excesos y logran que el cabello parezca más uniforme