Este nuevo ciclo escolar es ideal para reinventarse o estrenar nuevos útiles escolares, pero si no tienes mucho dinero, estas 5 manualidades te podrán servir para decorar la mochila y que parezca como nueva. Asimismo, tu hijo puede cambiar de look con estos 4 peinados, tanto para niñas como para niños, los cuales serán tendencia en este regreso a clases.

Los expertos recomiendan elegir estilos cómodos que mantengan el cabello limpio, reduzcan los enredos y permitan realizar actividades escolares y deportivas sin molestias. Un punto a tomar en cuenta es que los peinados tensos pueden favorecer la alopecia cuando se utilizan de forma constante. Con estas recomendaciones como base, existen estilos que destacan este ciclo escolar, en el que puedes imprimir gratis estas tablas de multiplicar de Roblox.

Los 4 peinados tendencia en regreso a clases

1. Trenzas clásicas: Volverán a posicionarse entre las opciones más utilizadas para asistir a la escuela, ya que mantiene el cabello recogido durante gran parte del día, disminuye los nudos y facilita la práctica de actividades físicas. Además, se puede adaptar a una trenza lateral, dos trenzas francesas o una versión de espiga.

4 peinados para niños y niñas que serán tendencia este regreso a clases|IA

2. Medio recogido con ligas de colores: Esta opción se ha popularizado en las redes sociales. Este estilo deja parte del cabello suelto y mantiene despejado el rostro durante las clases.

3. Tipo crop texturizado: Figura entre las principales tendencias internacionales de barbería infantil. Este estilo tiene los laterales más cortos y volumen moderado en la parte superior, lo que facilita el peinado diario. Este tipo de corte continúa entre los más solicitados por familias debido a su practicidad y facilidad para adaptarse tanto a uniformes escolares como a actividades deportivas.

4. Coleta alta con accesorios discretos: Este peinado ayuda a mantener el cabello alejado del rostro y puede complementarse con moños de tela o ligas suaves que reduzcan la fricción sobre la fibra capilar.