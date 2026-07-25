El hermano de Ixdit de MasterChef 24/7 le dedica tierno mensaje por su cumpleaños

La semana 10 en MasterChef 24/7 no fue precisamente la mejor para Ixdit, pues todavía no logra subir al balcón y ganarse un lugar entre los 12 mejores de la temporada. Sin embargo, este sábado 25 de julio la cocinera está de fiesta por su cumpleaños, una fecha que no pasó inadvertida ni para sus compañeros ni para sus seres queridos en el exterior.

Y uno de los primeros en felicitarla a la distancia fue Mauricio, su hermano, quien le dejó un lindo mensaje en redes sociales con el que demostró que siempre la tiene presente y no se olvida de estos días tan especiales. "No sé si mañana me dé tiempo de decirte lo orgulloso que me siento por ti y lo honroso que es ser tu hermano. Feliz cumpleaños, te amo con todo mi corazón", escribió en esta dedicatoria a la que se unieron otros seguidores que la respaldan.

Si leyeron el tweet de Mau🥹

Gracias Esme, estoy segura que Ixdit sería más feliz mañana si le pasan ese mensaje en la pantalla 🤩#FelicidadesIxdit#MasterChefMx https://t.co/qQpcMxriZS pic.twitter.com/nQNmtLBGCW — •maia🧊 (@mooi_ms) July 25, 2026

El duro reclamo del hermano de Ixdit por su rivalidad con Carmen en MasterChef 24/7

Esta no es la primera vez que el hermano mayor de Ixdit hace presencia en redes sociales para mostrar su apoyo, tanto en las buenas rachas como en los conflictos que ha tenido con sus contrincantes. Y es que hace un par de semanas Mauricio Vega estalló en contra de Carmen y de Luis por los supuestos malos tratos hacia la veracruzana, argumentando que le molestaba ver cómo hablaban de ella sin consecuencias.

Quiénes están en el top 12 de MasterChef 24/7 para el domingo de eliminación del 26 de julio

De los 22 participantes que entraron al inicio de la temporada y dos más que se unieron para la semana 5, ya solo quedan 13 cocineros. No obstante, un cocinero quedará fuera en este domingo de eliminación del 26 de julio y deberá demostrar que tiene lo necesario para seguir adelante.

Hasta el momento, el top 12 de MasterChef 24/7 está conformado por:



Flor

Ramahá

Daniela

Claudia

Julio

Por otra parte, los que continúan en riesgo y podrían ser eliminados de la cocina más famosa de México, son:

