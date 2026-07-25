MasterChef 24/7: cuál es la mejor sal para curar un pescado, según el Chef Diego Niño

En el mundo de la cocina, existen numerosos trucos para que las recetas queden deliciosas y los ingredientes adquieran un sabor inigualable. Así que en su misión de que los participantes de MasterChef 24/7 aprovechen al máximo de las clases y pongan en práctica nuevas técnicas, el Chef Diego Niño compartió cuál es la mejor sal para curar el pescado.

De acuerdo con los dichos del "Maestro del fuego", la sal gorda es óptima para este proceso con la proteína que viene del mar y es muy fácil de conseguir. Este consejo formó parte de su lección para aprender la importancia de que dominen las cocciones en este tipo de carnes para siempre tener buenos resultados.

¿Por qué es importante curar el pescado con sal?

Aunque el proceso de curar el pescado con sal gorda tiene efectos positivos en el sabor final y la cocción que adquiere, es importante mencionar que no se trata de un proceso obligatorio. En realidad, es un tip de cocina que no está de más conocer para ocasiones en las que quieran dedicarle mayor tiempo a sus preparaciones, tal como ocurre con el famoso "blanqueado" con el que los jueces de MasterChef 24/7 han sido tan insistentes.

En cuanto a sus beneficios, un artículo de Edible Monterey Bay explica que curar el pescado con sal antes de cocinarlo ayuda a resaltar el gusto y mejora considerablemente la textura de la carne. El procedimiento es relativamente sencillo porque solo se debe tomar la porción de proteína a utilizar y colocar un poco de sal gorda en la superficie; luego hay que esperar de 10 a 20 minutos y retirar para seguir con la receta deseada.

Curar el pescado con sal antes de cocinarlo ayuda a mejorar el sabor|ESPECIAL

Este es uno de los consejos que el Chef Diego Niño les ha dado a los participantes de MasterChef 24/7 para que den el máximo en cada prueba. Y es que ahora que está por arrancar una nueva etapa en la cocina más famosa de México con el top 12, es indispensable que eleven sus preparaciones y demuestren sus habilidades culinarias.