Esta es la verdadera función del agujero del mango de las sartenes

Los sartenes vienen con un agujero en su mango por lo que más de uno se habrá preguntado cuál es la verdadera función del mismo. Aunque parece un simple detalle estético pues tiene un objetivo que todos deberían conocer.

Debes tener en cuenta que el agujero esconde un doble propósito que puede transformar por completo tu experiencia al cocinar, optimizar el espacio en tus alacenas y mantener tus superficies impecables durante la preparación de alimentos.

¿Cuál es la función del agujero del mango de las sartenes?

El principal objetivo de este agujero que incorporan en las sartenes es para el almacenamiento vertical. Quienes se especifican en el almacenamiento industrial de artículos del hogar, esta solución responde a la necesidad de colgar los utensilios en rieles, soportes aéreos o ganchos de pared, liberando espacio valioso en cajones y armarios.

También tenemos que mencionar que ayuda a optimizar el espacio en las cocinas pequeñas o profesionales. Además, cuando cuelgas las sartenes evitas que se rayen entre sí. El apilamiento ocasiona que se dañe el recubrimiento antiadherente o el acabado del material duran mucho más tiempo en óptimas condiciones.

Sin embargo, hay otro objetivo de este agujero y es la que menos conocen. Este sirve como un soporte integrado para sostener tus utensilios mientras cocinas. El espacio está estratégicamente dimensionado para introducir el mango de una cuchara de madera, espátula o cucharón.

Cuando colocar el utensilio elegido en el agujero pues el extremo que toca la comida queda suspendido sobre el interior de la sartén. De esta manera vas a evitar que cualquier exceso de salsa, aceite o caldo gotee directamente dentro del recipiente, evitando ensuciar la mesada o la cocina.

Estos dos usos son realmente interesantes por lo que ahora que los conocen puedes empezar a utilizarlos a la hora de la cocina. Además, es un buen consejo para el almacenaje de los sartenes que es importante para su vida útil.