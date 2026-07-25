Eclipse total de Sol 2026: cuándo y cómo verlo para proteger tus ojos

Un evento realmente interesante tendrá lugar en agosto principalmente en Groenlandia, Islandia, España, algunas zonas de Europa y el Ártico. Se trata de un eclipse total de sol, quienes puedan observarlo podrán disfrutar de una gran oportunidad.

No te desanimes porque podrás apreciar un eclipse lunar parcial la noche del 27 al 28 de agosto del 2026. Este sí podrá ser visto en gran parte de América, donde también se incluye a México.

¿Cuándo será el eclipse total de Sol?

Este eclipse total de Sol sucederá el próximo miércoles 12 de agosto del 2026. Tendrá lugar al atardecer, y este es un dato que va a condicionar la experiencia, porque va a ser bastante contrarreloj.

A nivel mundial, el fenómeno arrancará a las 17:34 (hora peninsular española) en el mar de Bering, y terminará a las 21:58 en el Atlántico. Tendrá una duración de 264 minutos, aunque en España lo veremos en sus últimas fases, ya casi con el Sol tocando el horizonte.

Quienes puedan observar este fenómeno deben tener en cuenta protegerse correctamente los ojos si van a mirar hacia el sol durante el eclipse si no quieres acabar con los ojos doloridos o con alguna lesión ocular seria. Hay gafas homologadas que te permitirán poder observar tranquilamente.

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Procura que las gafas no estén rotas o deterioradas como así también que el filtro no cuente con rayas o doblados. Las gafas de sol no se deben usar porque no protege ante esta exposición directa. Las gafas de sol únicamente cumplen sus propios criterios de seguridad para protegernos de la luz dispersa, pero no de mirar directamente al astro rey.

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol por lo que bloquea completamente la luz solar en alguna parte específica de la tierra. Esto dura algunos minutos por lo que las personas experimentan una especie de noche durante el día.