La Velada del Año 2026 EN VIVO: ver GRATIS resultado transmisión de las peleas de Roro vs Samy Rivers y YoSoyPlex vs Fernanfloo por internet; evento de Ibai Llanos en línea

Es oficial, este 24 de julio en punto de las 19: 00 hrs, tiempo de España, se llevará a cabo La Velada del Año VI, uno de los eventos de boxeo entre streamers y celebridades más importates, es por eso que en esta ocasión te traemos la cobertura completa para que disfrutes de todos los detalles de los combates así como de las presentaciones musicales y todas las sorpresas que habrán.

¿Dónde ver en vivo y gratis La Velada del Año 2026?

La Velada del Año se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países este será la hora de transmisión:

México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Este evento podrás disfrutarlo gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibail Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle. Sin embargo, como en Azteca UNO nos encanta consentirte, contaremos con la cobertura revelando minuto a minuto cada detalle de este evento.

Cartelera de La Velada del Año 2026

Este año el ring de la Velada del Año VI contará con la presencia de grandes streamers e influencers así como artistas musicales. Recientemente se llevó a cabo el cara a cara en donde se demostró la tensión que prevalece entre todos antes de la gran pelea. Este año La Velada del Año VI contará con 10 enfrentamientos. A continuación te decimos quiénes participarán.



TheGrefg contra IlloJuan (Combate Principal)

YoSoyPlex contra Fernanfloo (Combate co-estelar)

Marta Díaz contra Tatiana Käer

Samy Rivers contra RoRo

ByViruzz contra Gero Arias

Lit Killah contra Kidd Keo

Alondrissa contra Angie Velasco

Clersss contra Natalia MX

Edu Aguirre contra Gastón Edul

La Parce contra Fabiana Sevillano



¿Qué artistas van a cantar en La Velada del Año 2026?

La Velada del Año no solo contará con combates de boxeo sino que la música tendrá un momento protagónico ya que habrán diversos cantantes de talla intenacional encargados de encender el escenario con su talento, voz y grandes éxitos. A continuación te presentamos la LISTA COMPLETA de artistas que se subirán al escenario para cautivar a todo el público.



Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

Además de estos 5 artistas el creador de La Velada del Año reveló que el evento contará con la presencia de cinco invitados sorpresa, sin embargo el nombre de estos se revelará el próximo 25 de julio.