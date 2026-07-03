4 cortes de pelo ideales para cabello grueso y abundante
No hace falta despedirte de tu melena para sentirla más ligera. Estos estilos poco conocidos transforman el volumen desde el interior y consiguen un acabado elegante, moderno y lleno de movimiento.
El cabello grueso y abundante suele ser el sueño de muchas personas, pero cuando el volumen es excesivo también puede convertirse en un reto. Una melena demasiado pesada pierde movimiento, tarda más en secarse y puede adquirir una forma poco favorecedora si el corte no está pensado para distribuir correctamente la densidad. La solución no siempre está en quitar centímetros, sino en elegir un diseño que trabaje la estructura del cabello desde el interior. Estos cuatro cortes son una alternativa diferente a los estilos más populares y ayudan a conseguir una melena más ligera, con caída natural y mucho movimiento.
Estos son los cuatro cortes de cabello ideales para el pelo grueso y abundante
Elegir el corte adecuado puede marcar una gran diferencia cuando se trata de cabello grueso. Más allá de las tendencias, estos estilos permiten controlar el volumen, mejorar la caída natural de la melena y conseguir un look moderno sin recurrir a los cortes que se han vuelto más comunes en los últimos años.
- Hime Cut en capas suaves. El tradicional Hime Cut japonés evoluciona con una versión mucho más sutil y elegante. Conserva los mechones frontales característicos que enmarcan el rostro, mientras que las capas largas e internas reducen el peso del resto del cabello sin alterar su longitud.
Este corte permite que una melena abundante se vea más ligera y ordenada, además de aportar un acabado sofisticado que funciona tanto en cabello liso como con ondas suaves.
- Octopus Cut. El Octopus Cut es una de las propuestas más innovadoras de los últimos años. Su diseño concentra el volumen en la parte superior y aligera progresivamente medios y puntas mediante capas largas que generan un movimiento muy natural.
En cabellos gruesos consigue eliminar el exceso de peso que suele acumularse en la parte inferior de la melena, evitando el efecto rígido y proporcionando una caída mucho más fluida sin renunciar al largo.
- Ghost Layers. Las Ghost Layers, también conocidas como capas invisibles, son una técnica que trabaja únicamente el interior del cabello. Desde el exterior la melena mantiene un aspecto uniforme y lleno, pero internamente pierde densidad de forma estratégica.
El resultado es un cabello más fácil de peinar, con mayor movilidad y menos volumen excesivo, manteniendo una apariencia elegante y completamente natural.
- C-Cut Layers. El C-Cut Layers destaca por crear una silueta curva que acompaña los contornos del rostro. Las capas largas están diseñadas para dirigir el movimiento hacia abajo, lo que ayuda a estilizar visualmente la melena y repartir mejor el peso del cabello.
Es una excelente opción para quienes buscan conservar un aspecto abundante sin que el volumen se concentre en los laterales. Además, aporta un acabado pulido y favorecedor tanto con el cabello liso como ligeramente ondulado.