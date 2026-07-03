4 cortes de pelo ideales para cabello grueso y abundante

El cabello grueso y abundante suele ser el sueño de muchas personas, pero cuando el volumen es excesivo también puede convertirse en un reto. Una melena demasiado pesada pierde movimiento, tarda más en secarse y puede adquirir una forma poco favorecedora si el corte no está pensado para distribuir correctamente la densidad. La solución no siempre está en quitar centímetros, sino en elegir un diseño que trabaje la estructura del cabello desde el interior. Estos cuatro cortes son una alternativa diferente a los estilos más populares y ayudan a conseguir una melena más ligera, con caída natural y mucho movimiento.

Estos son los cuatro cortes de cabello ideales para el pelo grueso y abundante

Elegir el corte adecuado puede marcar una gran diferencia cuando se trata de cabello grueso. Más allá de las tendencias, estos estilos permiten controlar el volumen, mejorar la caída natural de la melena y conseguir un look moderno sin recurrir a los cortes que se han vuelto más comunes en los últimos años.

