“Los Payasónicos” confirman lamentable muerte con desgarrador mensaje: “Tu luz sigue brillando”

Los Payasónicos están de luto. Muere Sofía Reyna, esposa de Pompo Campa. La lamentable noticia fue confirmada por el comediante a través de un breve pero triste mensaje en redes sociales, en donde compartió una imagen de su amor bajo la descripción “Tu luz sigue brillando en nuestros corazones, hoy y siempre”. Campa también comentó: “Con el alma desgarrada. Te amaré por siempre, mi werita hermosa”.

También te puede interesar: Muere hijo de famosa reina de belleza en terremoto de Venezuela; “Esto no puede estar pasando”

¿De qué murió Sofía Reyna, esposa de Pompo Campa de “Los Payasónicos”?

Sofía Reyna había sido hospitalizada de emergencia en diciembre de 2025. Según reveló Pompo, por unos intensos dolores de cabeza. En aquel entonces, el comediante pidió oraciones por la salud de su esposa. Posteriormente, se dio a conocer que la pareja del regiomontano llevaba luchando contra un astrocitoma frontal desde hace más de siete años.

El astrocitoma frontal es un tipo de tumor cerebral que se origina en los astrocitos, que son las células gliales con forma de estrella que dan soporte a las neuronas, según expertos de Mayo Clinic. La gravedad depende de si es de crecimiento lento y poco agresivo (bajo grado) o si es de crecimiento rápido y maligno (alto grado).

Tras darse a conocer el lamentable fallecimiento de su esposa, seguidores y usuarios de redes sociales no han hecho más que mandar mensajes de cariño y apoyo al querido comediante regiomontano.

¿Quiénes son “Los Payasónicos”?

Originarios de Monterrey, Nuevo León, “Los Payasónicos” destacan por ser uno de los grupos de comedia más emblemáticos del norte del país. La agrupación fue creada en el año 2000 por los hermanos Alan, Eduardo y Luis Fernando Alvídrez, quienes responden a los nombres artísticos de Pompo, Ratón y Regalito. Su estilo se caracteriza por mezclar comedia infantil con baile y música de diversos géneros, incluida la cumbia y el pop.

Descanse en paz, Sofía Reyna, esposa de Pompo Campa.