Qué hacer con los ralladores antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para guardar utensilios
Ese viejo utensilio que lleva años olvidado en un cajón puede convertirse en el detalle más original de tu cocina o incluso de tu recámara.
Hay objetos que parecen haber terminado su vida útil, pero en realidad solo están esperando una nueva oportunidad. Los ralladores antiguos son uno de ellos. Su estructura metálica y resistente los convierte en excelentes organizadores para la cocina, además de aportar un toque rústico y vintage que está en tendencia. Si tienes uno olvidado en casa, puedes transformarlo en un práctico organizador de utensilios con unos cuantos materiales y en muy poco tiempo.
Convierte un rallador antiguo en un organizador para la cocina
Antes de comenzar, reúne lo siguiente:
- 1 rallador de cocina antiguo.
- Lija de grano medio.
- Pintura en aerosol, si deseas renovarlo.
- Tornillo, alcayata o cinta de montaje de alta resistencia.
- Guantes protectores.
Paso a paso para transformar tu rallador antiguo
- Lo primero es lavar muy bien el rallador con agua caliente y jabón para retirar grasa, polvo o restos acumulados con el paso del tiempo.
- Después, pasa una lija de grano medio por las zonas oxidadas y los bordes más afilados. Este paso es importante para evitar cortaduras al momento de guardar o sacar los utensilios.
- Si quieres darle un aspecto más decorativo, aplica una capa de pintura en aerosol. Los acabados en negro mate, blanco envejecido, cobre o tonos pastel combinan muy bien con cocinas de estilo farmhouse, industrial o vintage.
- Ahora decide cómo prefieres utilizarlo. Si lo colocarás sobre una superficie, pega una pequeña base de madera en la parte inferior para darle estabilidad. Si prefieres aprovechar el espacio de la pared, simplemente cuélgalo con un tornillo o una alcayata utilizando los orificios superiores del rallador.
Las mejores formas para reutilizar tu rallador antiguo y lograr que cualquier espacio se vea hermoso
- Organizador de pared. Coloca el rallador de forma vertical y aprovecha su espacio interior. Así podrás guardar cucharas, pinzas y palas de cocina, manteniendo todo al alcance de la mano y sin ocupar espacio en los cajones.
- Organizador para cubiertos de la barra de café. Si tienes un rincón dedicado al café, este proyecto también funciona como un práctico porta cucharitas, agitadores, popotes reutilizables o utensilios para preparar bebidas. Solo necesitas colocarlo sobre una base de madera y tendrás un organizador funcional.
- Exhibidor para accesorios. Las perforaciones del rallador son perfectas para colocar aretes, collares finos, pulseras o anillos. Puedes colgarlo en el clóset o en el tocador y convertir una pieza antigua en un organizador decorativo que, además de mantener todo en orden, aporta un detalle original a la habitación.