Hay objetos que parecen haber terminado su vida útil, pero en realidad solo están esperando una nueva oportunidad. Los ralladores antiguos son uno de ellos. Su estructura metálica y resistente los convierte en excelentes organizadores para la cocina, además de aportar un toque rústico y vintage que está en tendencia. Si tienes uno olvidado en casa, puedes transformarlo en un práctico organizador de utensilios con unos cuantos materiales y en muy poco tiempo.

Convierte un rallador antiguo en un organizador para la cocina

Antes de comenzar, reúne lo siguiente:



1 rallador de cocina antiguo.

Lija de grano medio.

Pintura en aerosol, si deseas renovarlo.

Tornillo, alcayata o cinta de montaje de alta resistencia.

Guantes protectores.

Paso a paso para transformar tu rallador antiguo

Lo primero es lavar muy bien el rallador con agua caliente y jabón para retirar grasa, polvo o restos acumulados con el paso del tiempo.

Qué hacer con los ralladores antiguos, son un tesoro: cómo reutilizarlos para guardar utensilios|Canva Después, pasa una lija de grano medio por las zonas oxidadas y los bordes más afilados. Este paso es importante para evitar cortaduras al momento de guardar o sacar los utensilios. Si quieres darle un aspecto más decorativo, aplica una capa de pintura en aerosol. Los acabados en negro mate, blanco envejecido, cobre o tonos pastel combinan muy bien con cocinas de estilo farmhouse, industrial o vintage. Ahora decide cómo prefieres utilizarlo. Si lo colocarás sobre una superficie, pega una pequeña base de madera en la parte inferior para darle estabilidad. Si prefieres aprovechar el espacio de la pared, simplemente cuélgalo con un tornillo o una alcayata utilizando los orificios superiores del rallador.

Las mejores formas para reutilizar tu rallador antiguo y lograr que cualquier espacio se vea hermoso