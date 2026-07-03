Antes de pensar en tirar una cafetera que ya no funciona, mírala con otros ojos. Muchas de ellas tienen diseños tan bonitos que pueden convertirse en una pieza decorativa con muy poco esfuerzo. Ya sea de vidrio, aluminio o acero, son el recipiente perfecto para crear arreglos florales originales que aporten personalidad a cualquier rincón de la casa.

Cómo reciclar una cafetera según su tipo

No todas las cafeteras lucen igual, por eso vale la pena aprovechar las características de cada una para conseguir un resultado diferente.



Cafetera de prensa francesa. Su recipiente de vidrio transparente permite que las flores sean las protagonistas. Queda perfecta con ramos silvestres, eucalipto, lavanda o flores de colores suaves para un ambiente fresco y elegante.

Su recipiente de vidrio transparente permite que las flores sean las protagonistas. Queda perfecta con ramos silvestres, eucalipto, lavanda o flores de colores suaves para un ambiente fresco y elegante. Cafetera italiana (Moka). Su clásico acabado metálico la convierte en una excelente opción para decoraciones vintage, industriales

Qué hacer con las cafeteras viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas como floreros|Canva

Su clásico acabado metálico Cafetera de goteo. La jarra de vidrio puede convertirse en un florero minimalista, mientras que el cono donde va el filtro también puede reutilizarse como un pequeño macetero o un original centro de mesa.

Cómo convertir una cafetera en un florero

El primer paso es limpiarla a profundidad para eliminar cualquier resto de café o grasa. Si es de vidrio, una mezcla de agua tibia con vinagre blanco ayudará a recuperar su brillo.

Qué hacer con las cafeteras viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas como floreros|Canva Después llena el recipiente aproximadamente hasta la mitad con agua limpia y, si utilizarás flores naturales, añade un conservante floral para prolongar su frescura. Antes de acomodar el ramo, corta los tallos en diagonal. Esto facilita que absorban mejor el agua y hace que las flores permanezcan bonitas durante más tiempo. En las cafeteras de prensa francesa puedes retirar el émbolo o dejarlo en la parte inferior para ayudar a mantener los tallos en su lugar.

Tres ideas para decorar con cafeteras recicladas