4 recetas saludables para que los niños se diviertan en Halloween

Una de las fechas más esperadas por muchas personas es Halloween, y es que se es ideal para celebrarlo en familia y porque se ha convertido en algo lúdico que nadie quiere perderse y del que todos buscan ser parte. Y es que más allá de decorar la casa con adornos relacionados a esta fecha, como los disfraces de los niños, se pueden hacer un montón de planes que los incluye y es ideal para que no se aburran. En este caso, te vamos a dejar cuatro recetas para que hagas con ellos y que serán fáciles.

Estamos a pocos días de la celebración de Haloween, y esto quiere decir que muchas casas ya deben estar decoradas con algo relacionado a esta fecha y es que particularmente, está hecho para que los niños disfruten al todo, no sólo disfrazándose y saliendo a pedir dulces por el vecindario, sino en que pueden sacar su lado más creativo y sorprender a todos.

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Por qué es importante trabajar la creatividad en los niños en Halloween

Por otro lado, debemos destacar que es importante trabajar la creatividad con los niños durante Halloween, y es que esto estimulará su imaginación y será un gran momento para compartir en familia y todos juntos. En esta ocasión, es cómo llevar adelante cuatro recetas que son fáciles hacer y que no hace falta ser un especialista. A continuación, te dejaremos esas 4 recetas.

4 recetas saludables para que los niños hagan en Halloween

Bocas terroríficas de manzana: solo requieren de un poco de mermelada de distintos sabores, crema de cacahuate, almendra y podrás crear distintas formas

Plátanos fantasmas: lo único que necesitas es una buena cantidad de plátanos en su punto óptimo, pelarlos, cortarlos a la mitad; colocarlos sobre una bandeja y darle vida creando rostros fantasmales con chips de chocolate