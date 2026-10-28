Aquí debes colocar el helecho para aprovechar su protección, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica milenaria que se enfoca en el equilibrio de la energía y cómo los objetos intervienen en ello. Uno de los elementos importantes es el helecho que tiene la posibilidad de transformar cualquier espacio ya que tiene un simbolismo muy interesante.

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Para el Feng Shui, el helecho simboliza la protección, armonía y prosperidad por lo que si quieres aprovechar su protección deberás tener en cuenta los lugares ideales donde los debes colocar y en aquellos donde no debe ir nunca.

¿Dónde colocar el helecho para aprovechar su protección?

Uno de los lugares donde debes poner el helecho es en la entrada principal ya que se relaciona con la entrada de la energía al hogar. La planta en este lugar simboliza la protección y la bienvenida a la prosperidad. Procura que reciba suficiente luz indirecta y que no obstruya el paso.

Otro sitio es la sala de estar ya que es un lugar destinado a la convivencia. El Feng Shui manifiesta que el follaje de este elemento representa la vitalidad y armonía. También puedes colocarla en el baño ya que el helecho se desarrolla en ambientes húmedos.

Por último, puedes colocar este helecho en una ventana con luz indirecta que si bien no se relaciona con el Feng Shui, es un buen sitio para que la planta crezca.

El helecho espada tiene hojas puntiagudas.|(Especial/Canva)

Lugares donde no debes colocar el helecho:

No coloques el helecho en lugares con sol directo intenso porque las hojas se pueden quemar. Tampoco lo hagas junto al aire acondicionado o calefactores porque puede deshidratar el follaje. Evita los pasillos muy transitados porque el roce con las personas puede dañarlas.

Por último, no lo coloques en habitaciones oscuras porque necesitan de la luz suficiente para crecer. Si bien hay helechos que resisten la poca iluminación pues si necesitan al menos un poco para vivir.