Uñas color verde esmeralda con plata: 5 diseños sofisticados que puedes usar en otoño para lucir una manicura juvenil

Las uñas color verde esmeralda con plata son diseños sofisticados, ya que con ambas tonalidades son consideradas elegantes al transmitir seguridad. Una gran alternativa que puedes usar en otoño, es así que te vamos a explicar 5 ideas que se destacan por ayudarte a obtener una manicura juvenil, tus uñas se van a convertir en el centro de atención.

5 diseños de uñas color verde esmeralda con plata

Diseños sofisticados: Cat eye verde y decoraciones en plata

Uno de los diseños sofisticados que puedes optar, consiste en añadir unas uñas con cat eye verde, puede ser en toda la uña o aplicándolo en forma de "francés", además de añadir pequeñas líneas o estrellas con efecto cromático. Otra opción que puedes hacer es en una uñas decorar todo de un color y otras con el estilo "frances" para lograr una manicura juvenil en otoño.

Diseños sofisticados: Un "francés" futurista

Otra alternativa de uñas color verde esmeralda con plata, consiste en añadir una base del verde intenso, para después hacer un francés con un plateado con efecto espejo, un estilo al que no todos se atreven a usar, pero que seguramente llamará la atención de todos por su look llamativo.

Diseños sofisticados: Francés difuminado en efecto cromado

Si no tiene temor a lucir una manicura juvenil y muy llamativa, puedes añadir una base de cromado plateado con el efecto espejo, para después en la punta añadir un color verde, el cual vamos a difuminar el color hacia la cutícula.

Diseños sofisticados: Color mate y estrellas plateadas

Uñas color verde esmeralda con plata con una base plateada es un diseño sofisticado que puedes usar en otoño, solamente pide que el color más intenso tenga el color matificado, para encima colocar el plateado encima, haciendo que sobresalga de tus uñas, ideal si quieres algo llamativo y elegante al mismo tiempo.

Diseños sofisticados: Manicura corta

Otros de los estilos que puedes escoger, consiste en añadir 3 uñas en color verde, mientas que tu uñas anular puedes añadir glitter plateado y en la uña anular aplica un tono nude. Una gran alternativa cuando no quieres usar decoraciones muy detalladas.